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    В этом году нам вместе – сербам и русским – предстоит отметить 80-летие освобождения Сербии от немецко-фашистских захватчиков. Так вышло, что именно в этот юбилейный год, в мае, в ряд выстроились три важнейших праздника: Пасха, День Святого Георгия и День Победы.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Афера с людьми каменного века повторяется с украинцами

    Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

    6 комментариев
    13 мая 2024, 10:19 • Новости дня

    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»

    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Музыкант-иноагент Андрей Макаревич* в телефонном разговоре с «президентом Украины Владимиром Зеленским», от имени которого артисту позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

    Музыкант признал, что у «огромного количества украинцев» он вызывает негатив в связи с тем, что является артистом из России и поет на русском языке. «Я их понимаю прекрасно», – сказал он. Запись разговора в своем Telegram-канале выложили пранкеры.

    «Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», – пообещал музыкант.

    Макаревич сообщил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь пострадавшим в результате боевых действий на Украине, однако в будущем не исключил и поддержки «армии Киева». «Наверное, наверное», – сказал он по этому поводу.

    Также Макаревич признался, что «считает дни» до «победы Украины». «Зеленскому» он пожелал «выдержать и сдюжить, всех победить».

    По мнению артиста, «думающих» людей в России «практически не осталось». «Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле», – заявил он.

    Ранее Макаревич раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    13 мая 2024, 02:24 • Новости дня
    На Украине назвали смену министра обороны России плохой новостью для Киева

    Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для Украины предложение российского президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны России – «очень плохая новость», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.

    Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

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    12 мая 2024, 23:49 • Новости дня
    Политолог связал выдвижение Белоусова с борьбой за эффективность ВПК на фронте

    Политолог Баширов связал выдвижение Белоусова на пост министра обороны с борьбой за эффективность ВПК на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны – это экономическое событие, которое носит оптимизационный характер, заявил политолог Марат Баширов.

    Баширов полагает, что решение о назначении Белоусова «не военное или переговорное, оно оптимизационное». Он заявил в Telegram, что при военном конфликте с НАТО особенно важной является эффективность внутренних расходов Минобороны.

    Как подчеркнул Баширов, в сложившейся ситуации «все деньги, вкладываемые в ВПК, должны приносить реально максимальный результат на фронте». Баширов назвал решение Путина «сложным», ведь «вроде война идет», но «человеческим» – «жизни солдат имеют значение, если ты настоящий лидер страны».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    13 мая 2024, 05:30 • Новости дня
    Зеленский дал оценку ситуации в Харьковской области

    Зеленский назвал чрезвычайно сложной ситуацию на окраинах Волчанска

    Зеленский дал оценку ситуации в Харьковской области
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что военные и власти Харьковской области должны продемонстрировать «максимум эффективности». При этом, как подчеркнул Зеленский, «не менее обострены сейчас донецкие направления», самым «жестким» является покровское направление.

    Украинские военные жаловались, что в Харьковской области разворовали средства на фортификационных сооружений, передает ТАСС.

    Генштаб вооруженных сил Украины также признал «тактический успех» российских войск на Харьковском направлении. Сообщается, что идут «бои за приграничный город Волчанск». Генштаб назвал «сложной» оперативную обстановку на данном участке фронта, отметив, что ситуация «динамично меняется», передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что на Харьковском направлении российские войска группировки «Север» освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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    13 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Белгороде завершены
    Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Белгороде завершены
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде 17 человек спасены в результате поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения дома, произошедшего из-за украинского обстрела, сообщило МЧС.

    МЧС сообщило в Telegram о завершении поисково-спасательных работ и разбора завалов.

    Напомним, из-под завалов извлекли тела 15 погибших.

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    12 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Сумах

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинском городе Сумы прогремел взрыв, сообщает телеканал «Общественное».

    Взрыв произошел на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о происшествии и пострадавших пока не поступало.

    Ранее российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области.

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    13 мая 2024, 08:59 • Новости дня
    В Белгороде от украинских обстрелов в воскресенье погибли 19 человек
    В Белгороде от украинских обстрелов в воскресенье погибли 19 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Белгороде 12 мая в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли 19 человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он написал, что 15 человек погибли при обрушении жилого дома на улице Щорса. Еще четыре человека погибли при вечерних обстрелах.

    Одна женщина, получившая ранения 11 мая, скончалась в больнице.

    Ранения получили, по его данным, 27 человек.

    По данным МЧС, в Белгороде 17 человек спасены в результате поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения дома, произошедшего из-за украинского обстрела.

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    13 мая 2024, 04:23 • Новости дня
    Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло до 15 человек
    Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло до 15 человек
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде, где из-за украинского обстрела произошло частичное обрушение жилого дома, из-под завалов извлекли тело 15-го погибшего, сообщило МЧС.

    Об этом сообщается в Telegram ведомства.

    Напомним, в воскресенье в Белгороде в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины обрушился подъезд жилого дома. Позднее ВСУ устроили новый обстрел, жертвами которого стали три человека. В ночь на понедельник украинские войска опять обстреляли город.

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    13 мая 2024, 01:36 • Новости дня
    Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично докладывал главе российского государства Владимиру Путину о ситуации в Белгороде.

    Как рассказал Гладков, уже делаются необходимые шаги, чтобы «враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением» понесли «заслуженное наказание», передает РИА «Новости».

    Он ответил в соцсетях на вопросы жителей Белгородской области. Гладков объявил, что в понедельник ТЦ и крупные рынки будут закрыты в районе Харьковская гора в Белгороде, который подвергся украинскому обстрелу.

    Кроме того, он сообщил, что досрочные каникулы для школьников вводить не планируется – дети уже находятся на дистанционном обучении, для них безопаснее дома «на дистанте», чем на улице, учитывая обстрелы.

    Напомним, Белгород подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрелов в воскресенье погибли 16 человек, 13 из которых стали жертвами частичного обрушения жилого дома.

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    12 мая 2024, 23:13 • Новости дня
    Из-под завалов в Белгороде извлечены тела двоих детей

    Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 12 человек

    Из-под завалов в Белгороде извлечены тела двоих детей
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Из-под завалов в Белгороде извлекли тела еще четверых погибших, в том числе двоих детей, сообщили в МЧС.

    В МЧС сообщили, что были извлечены тела троих погибших, включая детей. Позднее сообщили о еще одной жертве. «Всего извлечены 12 тел погибших», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины частично обрушился подъезд жилого дома.

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    13 мая 2024, 09:14 • Новости дня
    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России

    Депутат Рады Шевченко: ВС России готовят ВСУ одновременно два котла

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска готовят ВСУ одновременно два котла, такие опасения высказал депутат Рады Евгений Шевченко.

    По его словам, направление ударов России будет происходить с двух сторон: из Белгородской области на Харьков и на Днепр, и через Часов Яр на Днепр, который станет «точкой соприкосновения», передает РИА «Новости».

    Шевченко добавил, что ВС России хотят отрезать группировки ВСУ на северо-востоке и восточном направлении и на южном, «создав два котла одновременно».

    Он предупредил, что в случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться стратегических успехов.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.

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    13 мая 2024, 00:07 • Новости дня
    Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 13 человек
    Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 13 человек
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Из-под завалов жилого дома в Белгороде извлекли тело 13-го погибшего, сообщило МЧС.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Напомним, подъезд жилого дома обрушился в Белгороде в результате украинского обстрела. Среди погибших есть дети. Россия призвала мировое сообщество осудить теракт в Белгороде.

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    13 мая 2024, 02:53 • Новости дня
    Из-под завалов жилого дома в Белгороде извлекли тело 14-го погибшего

    Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде увеличилось до 14 человек

    Из-под завалов жилого дома в Белгороде извлекли тело 14-го погибшего
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде из-под завалов жилого дома, который частично обрушился в результате украинского обстрела, извлекли тело 14-го погибшего, сообщило МЧС.

    МЧС сообщило в Telegram, что «найден еще один погибший».

    Напомним, жертвами обстрелов Белгорода, которые украинские войска устроили в воскресенье, стали 17 человек. 14 из них погибли в результате частичного обрушения жилого дома, еще трое – при новом обстреле.


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    13 мая 2024, 03:58 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник взрывы прогремели в Харькове, а также в Полтавской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    В воскресенье сообщалось о взрыве в Миргороде, а также о серии взрывов в Харькове. Ночью СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове. Также взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсоне, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями, освобожден ряд населенных пунктов.

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    12 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    В Белгороде объявили ракетную опасность

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города.

    В мэрии призвали жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, передает РИА «Новости».

    Ранее СК России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Белгорода, в результате которого снаряд попал в многоэтажный жилой дом.

    Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса частично обрушился подъезд жилого дома.

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    13 мая 2024, 01:15 • Новости дня
    Жертвами украинского обстрела Белгорода стали три человека

    Гладков сообщил о гибели трех человек в результате очередного украинского обстрела Белгорода

    Жертвами украинского обстрела Белгорода стали три человека
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате очередного украинского массированного обстрела Белгорода, который произошел в воскресенье, погибли три человека, пятеро пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Жертвами обстрела стали «девушка 19-ти лет, женщина и мужчина». Они «скончались на месте от полученных травм». С осколочными ранениями госпитализированы два мужчины и женщина. Еще двух мужчин медики отпустили домой – «один с контузией, второй с рассечением».

    Повреждены 17 квартир в пяти многоквартирных домов, а также пять машин и несколько остановочных комплексов. Кроме того, сгорела летняя кухня частного жилого домовладения, сообщил губернатор в Telegram.

    Напомним, в Белгороде в результате украинского обстрела обрушился подъезд жилого дома, погибли 13 человек.


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