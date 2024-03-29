Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»

Макаревич назвал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе» «пошлым занятием»

Tекст: Александра Юдина

На своей странице в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской в России) он указал, что считает публичное «вырывание собственных волос на просторах интернета пошлейшим занятием», передает РИА «Новости».

«Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо», – написал Макаревич.

Накануне певица Алла Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.