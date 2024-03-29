Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.2 комментария
Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»
Макаревич назвал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе» «пошлым занятием»
Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом в России) раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
На своей странице в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской в России) он указал, что считает публичное «вырывание собственных волос на просторах интернета пошлейшим занятием», передает РИА «Новости».
«Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо», – написал Макаревич.
Накануне певица Алла Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом