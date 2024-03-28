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    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

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    28 марта 2024, 14:43 • Новости дня

    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»

    Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе

    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.

    Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.

    Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    27 марта 2024, 19:58 • Новости дня
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва сделает некоторые политические шаги по итогам расследования теракта в «Крокус Сити Холле», если это будет необходимо, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    Она предложила для начала дождаться результатов расследования и итогов следственных действий, передает ТАСС.

    После них будут приниматься соответствующие действия правоохранительными, судебными органами и политические шаги, добавила Захарова.

    Ранее представитель МИД заявила, что западные страны выразили соболезнования после «отмашки» из Вашингтона.

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    28 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    @ t.me/rian_ru

    Tекст: Александра Юдина

    Полицейские смогли спасти из горящего «Крокус Сити Холла» видеоматериалы, в кратчайшие сроки просмотрели кадры и выяснили, в какую машину сели террористы и куда поехали, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    В своем Telegram-канале она указала, что на место трагедии прибыли начальник полиции УМВД по городскому округу, полковник полиции Максим Мягков со своим заместителем подполковником Дмитрием Новиковым.

    Полицейские взломали дверь в серверную и совместно с сотрудниками ФСБ изучили видеоматериалы. Они выяснили, в какую машину сели террористы.

    По словам Волк, вовремя переданная информация помогла оперштабу выяснить маршрут подозреваемых и помочь в их задержании.

    Всего из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тыс. человек, из них более 100 человек были спасены пожарными.

    Жертвами теракта стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    27 марта 2024, 15:45 • Новости дня
    Посольство России в Южной Корее осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

    Южнокорейское издание опубликовало карикатуру на теракт в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Англоязычная южнокорейская газета The Korea Herald опубликовала карикатуру на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Посольство России в республике резко осудило карикатуру.

    Посольство России в Южной Корее назвало публикацию кощунственной, циничной и оскорбляющей чувства не только россиян, но и южнокорейцев, которые скорбят о случившемся, передает РИА «Новости».

    Диппредставительство поблагодарило южнокорейских граждан за слова поддержки и сопереживания, отметив, что люди, имеющие стыд и совесть, в такие минуты протягивают друг другу руку помощи.

    В посольстве также предположили, что газета, возможно, попытается оправдать свою выходку ссылкой на свободу слова, но такой подход не может быть применен к трагедии такого масштаба.

    Ранее блогера из Башкирии задержали за оправдание терроризма из-за стримов о «Крокусе».

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    28 марта 2024, 11:04 • Новости дня
    В Магадане задержан одобривший теракт в «Крокусе» 75-летний пенсионер

    МВД: В Магадане задержан 75-летний пенсионер, одобривший теракт в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    В Магаданской области задержали 75-летнего жителя поселка Ола, который в мессенджере высказался в поддержку теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

    По данным правоохранителей, мужчина разместил в тематической группе сообщение, в котором одобрил теракт. Полицейские, сотрудники УФСБ и СОБР установили и задержали злоумышленника.

    В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

    На видео, опубликованном УМВД, задержанный мужчина заявил, что «совершил глупость», сожалеет о своих словах и раскаивается.

    Ранее в Башкирии правоохранительные органы задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который в ходе стримов в оскорбительной манере обсуждал теракт в «Крокус Сити Холле».

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    27 марта 2024, 21:26 • Новости дня
    Записку от бойцов с фронта с обещанием отомстить оставили у «Крокуса»

    Записку с обещанием отомстить оставили у мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    У стихийного мемориала памяти жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» появилась записка от бойцов с фронта со словами соболезнования и обещанием отомстить.

    «Бойцы с фронта сильно скорбят. Мы отомстим!» – говорится в записке, которую оставила небольшая группа мужчин, передает РИА «Новости».

    В понедельник у «Крокус Сити Холла» отслужили панихиду по погибшим в результате теракта.

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    27 марта 2024, 20:36 • Новости дня
    МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    МЧС России обновило список погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

    По состоянию на 20.15 в перечне, опубликованном на сайте МЧС, числятся 143 человека, передает РИА «Новости».

    Ранее СК сообщил об опознании 84 тел погибших в «Крокусе».

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    27 марта 2024, 16:31 • Новости дня
    СМИ: У спасавшего людей охранника «Крокуса» начались вызванные ПТСР последствия

    Tекст: Александра Юдина

    У охранника «Крокус Сити Холла» Алексея Осанушкова, который во время теракта вывел из здания больше сотни людей, начались проблемы с психологическим здоровьем из-за постстрессового синдрома (ПТСР).

    Известно, что мужчина не может есть и спать, вместе с осознанием трагедии у него начались проблемы с психологическим здоровьем из-за стресса, передает RT.

    В данный момент мужчина проходит лечение с психотерапевтом, принимает необходимые препараты.

    Касательно физического здоровья, врачи отметили, что ему тяжело говорить, так как он надышался дымом и сорвал голос, когда кричал команды людям. «Дым из легких выходил у него два дня», – сообщили врачи.

    Ранее стало известно, что один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице.

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    27 марта 2024, 16:40 • Новости дня
    Член паралимпийской сборной России Екатерина Попова погибла в теракте в «Крокусе»
    Член паралимпийской сборной России Екатерина Попова погибла в теракте в «Крокусе»
    @ paralymp.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член сборной России по настольному теннису лиц с ПОДА Екатерина Попова погибла в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

    Как говорится в заявлении ПКР, паралимпийскую семью постигло большое горе: во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек Екатерина Попова, передает ТАСС. Там добавили, что своими достижениями спортсменка внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта.

    «Это невосполнимая потеря для нас. Скорбим вместе с вами. Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах», – говорится в заявлении.

    Поповой было 39 лет, она является двукратной чемпионкой страны, в составе сборной России она принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях, на которых завоевала серебряную и бронзовую медали.

    Ранее сообщалось, что сотрудница МИД Татьяна Репина погибла при теракте в «Крокусе».

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    27 марта 2024, 21:35 • Новости дня
    Рок-группа «Пикник» провела благотворительный концерт для жертв теракта в «Крокусе»
    Рок-группа «Пикник» провела благотворительный концерт для жертв теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Рыбаков/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Рок-группа «Пикник», благотворительный концерт которой состоялся в Петербурге 27 марта, завершила выступление песней «Там, на самом краю земли».

    Во время исполнения песни зрители зажгли фонарики и встали, пишут «Известия».

    Благотворительный концерт начался с минуты молчания. Также симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» на благотворительном концерте исполнил инструментальный номер «Памяти ушедших». Все собранные средства отправят на помощь пострадавшим и семьям жертв теракта в «Крокусе»

    Ранее музыканты «Пикника» возложили цветы в память о погибших в «Крокусе».

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    27 марта 2024, 22:32 • Новости дня
    СМИ назвали вероятный канал вербовки исполнителей теракта в «Крокусе»

    РИА «Новости»: Исполнителей теракта в «Крокусе» вербовали через таджикский канал ИГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевики, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле», были завербованы через Telegram-канал «Голос Хорасана», который принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ и работает на Таджикистан.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в... Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле»… Это Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»), – приводит РИА «Новости» слова источника, знакомого с ситуацией. 

    Отмечается, что указанный канал удален по неизвестной причине.

    При этом РИА «Новости» указывает, что «компетентный сотрудник ФСБ» сообщил в феврале 2023 года, что активизация в Афганистане «Вилаята Хорасан» совпала с «реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда».

    В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал, что американские и британские спецслужбы участвовали в создании «пояса нестабильности» в Афганистане у южных границ СНГ.

    Тогда же он заявил, что запрещенный «Вилаят Хорасан» наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.

    По последним данным МЧС, во время теракта погибли 143 человека. 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура.

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    27 марта 2024, 22:57 • Новости дня
    Захарова высмеяла сообщение о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

    Мария Захарова иронично отреагировала на сообщение западных СМИ о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме ответила на сообщение западных СМИ о том, что в окружении президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

    «Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, в этот день Путин «с утра находился «в окружении» Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора  ФСБ Александра Бортникова».

    «А Николай Патрушев и Александр Бортников ещё и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в «Крокус Сити Холл», – подчеркнула Захарова. 






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    27 марта 2024, 20:56 • Новости дня
    Мужа экс-главы «Новой Голландии» арестовали по подозрению в оправдании теракта в «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 25 мая 2024 года Николая Конашенка, обвиняемого в оправдании терроризма после неоднозначных комментариев в Сети о теракте в «Крокус Сити Холле».

    Конашенок не признает свою вину. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Следствие полагает, что он опубликовал в интернете высказывания, оправдывающие теракт в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    25 марта Конашенок получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. 26 марта его задержали в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию.

    В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что высказывания Конашенка в интернете «имели признаки экстремизма».

    Посты Конашенка о теракте были удалены, но вызвали широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал посадить автора «на одну скамейку с террористическими тварями». Жена Конашенка Роксана Шатуновская, занимавшая должность генерального директора АНО «Новая Голландия», уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает.

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    27 марта 2024, 15:54 • Новости дня
    Рок-группа Garbage выразила соболезнования в связи терактом в «Крокусе»
    Рок-группа Garbage выразила соболезнования в связи терактом в «Крокусе»
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Британско-американская рок-группа Garbage в своем Instagram-аккаунте (запрещен в России) выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года.

    «Наши искренние соболезнования. Трагический кошмар», – написали музыканты, передает ТАСС.

    В сторис группы также были опубликованы фотографии афиши и билета на их концерт, который проходил в «Крокус Сити Холле» в 2015 году.

    Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 140 человек, 182 человека получили ранения. 11 человек, причастных к теракту, были задержаны, четверо из них – непосредственные исполнители.

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    27 марта 2024, 18:06 • Новости дня
    СК сообщил об опознании 84 тел погибших в «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Опознано 84 тела погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», в том числе тела пятерых детей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

    Возраст погибших детей составляет от 9 до 16 лет. Чтобы установить личности остальных погибших, проводятся молекулярно-генетические экспертизы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее в СК сообщили, что к ним поступило 143 заявления о пропавших при теракте в концертном зале.

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    28 марта 2024, 13:27 • Новости дня
    Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков

    Источник: Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием психотропных веществ

    Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков
    @ Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устроившие террористический акт в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ, этого не исключают следователи, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Фигуранты в момент преступления могли находиться под действием психотропных веществ, сейчас проводятся необходимые экспертизы, сообщил собеседник РИА «Новости».

    В случае подтверждения этой теории такое обстоятельство может стать отягчающим обстоятельством для них.

    Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что четверо нападавших при атаке на «Крокус» были в состоянии наркотического опьянения. По его словам, они могли употреблять наркотики не только в день теракта.

    Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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