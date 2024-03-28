Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.0 комментариев
Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе
Певица Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.
«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.
Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.
Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ