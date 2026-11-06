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Маск объявил о сокращении производства Cybertruck в пользу роботакси
Маск анонсировал сокращение выпуска Cybertruck ради производства роботакси
Глава американской компании Tesla Илон Маск заявил о планах постепенно свернуть производство электропикапов Cybertruck для наращивания выпуска роботакси Cybercab.
Предприятие намерено изменить приоритеты в выпуске автомобилей, перераспределив мощности в пользу новой модели автономного транспорта, сообщил Маск.
«Tesla начнет постепенно сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas примерно в середине следующего года, чтобы освободить мощности для наращивания производства Cybercab», – написал американский бизнесмен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле предприниматель Илон Маск запустил сборку новейших автомобилей Cybercab для автономного передвижения без использования руля и педалей.
В марте глава Tesla анонсировал создание проекта Terafab для выпуска чипов.
В январе бизнесмен заявил о прекращении производства автомобилей моделей S и X для переоборудования заводских линий под выпуск роботов Optimus.