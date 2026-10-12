Жители России стали открывать тысячи счетов цифрового рубля ежедневно

  • Новость часаВ Сеуле и Токио заявили о выпущенных КНДР неопознанных снарядых
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    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы
    Медведев усомнился в отставке «кровавого клоуна» по требованию Трампа
    На АЭС «Бушер» в Иране вернулись 135 сотрудников Росатома
    «Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении сервисов после сбоя
    США пригрозили лишить Киев оружия из-за ударов по российским НПЗ
    Украинский производитель пожаловался на заставшие Киев врасплох «Герани»
    «Яндекс» проверил сохранность счетов клиентов после сбоя
    Путин запланировал совещание по кибербезопасности
    Против введения налога на сахар выступили девять министров Германии
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    6 комментариев
    12 октября 2026, 06:18 • Новости дня

    Жители России стали открывать тысячи счетов цифрового рубля ежедневно

    ЦБ: Темпы открытия счетов цифрового рубля достигли 5 тыс. в сутки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Темпы открытия счетов цифрового рубля в России стабилизировались на уровне от 3 до 5 тыс. в сутки, сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.

    «Сейчас интенсивность открытия счетов снизилась. Вышли на стабильный уровень – от 3 до 5 тыс. счетов в сутки. Так что запуском довольны», – отметила Кахруманова в интервью «Комсомольской правде».

    Она добавила, что изначальные прогнозы регулятора были гораздо скромнее. Количество счетов цифрового рубля превысило 220 тыс., из которых около 10 тыс. открыли юридические лица, а число операций на платформе достигло 150 тыс.

    Чаще всего цифровым рублем расплачиваются в крупнейших торговых сетях и маркетплейсах, многие клиенты оплачивают покупки в терминалах самообслуживания.

    В субботу Ассоциация «Финтех» решила упростить подключение банков к цифровому рублю.

    В прошлом месяце ЦБ отчитался об открытии россиянами 87 тыс. кошельков в цифровых рублях за десять дней.

    Летом регулятор сообщил о планах внедрить оплату цифровыми рублями без интернета.

    11 октября 2026, 10:38 • Новости дня
    «Яндекс» сообщил о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире

    «Яндекс» сообщил об аварийной работе Yandex Cloud после удара дрона по дата-центру

    «Яндекс» сообщил о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Компания «Яндекс» сообщила, что после атаки беспилотника на дата-центр во Владимире облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим, часть сервисов остается недоступной.

    В воскресенье в результате атаки беспилотника была повреждена инфраструктура дата-центра «Яндекса» во Владимире, его работа полностью остановилась, пострадавших нет, профильные службы работают на месте, режим работы облачной платформы признан аварийным, пользователям рекомендовано задействовать альтернативные планы по восстановлению ресурсов на внешних площадках, следует из сообщения на статус-борде Yandex Cloud.

    По данным компании, в аварийном режиме недоступны две зоны ru-central1-a и ru-central1-b, при этом консоль Yandex Cloud Console и API функционируют, виртуальные машины Compute доступны в зонах ru-central1-d и ru-central1-e, большинство отказоустойчивых кластеров баз данных MDB успешно переключились, но часть из них может работать только на чтение или оставаться недоступной, хранилище S3 сохраняет доступ к данным на чтение, однако возможны проблемы с записью.

    Региональные кластеры Managed Service for Kubernetes с размещением в двух зонах ru-central1-d и ru-central1-e работают штатно, кластеры с мастером в одной из недоступных зон не функционируют, сервис Yandex Monium остается недоступным, Yandex Container Registry и сервис управления доступом Yandex Identity and Access Management работают, часть сервисов безопасности и Yandex AI Studio доступна лишь частично, при этом каналы коммуникации с технической поддержкой могут работать нестабильно, команда Yandex Cloud продолжает восстановление и стабилизацию ключевых сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье атака беспилотника по дата-центру «Яндекса» во Владимире полностью остановила его работу. В пятницу облачные провайдеры VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса» на своих мощностях. В четверг украинские военные нанесли удар по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта.

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    11 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    В Конгрессе США пообещали заблокировать дизельную сделку Трампа с Россией
    В Конгрессе США пообещали заблокировать дизельную сделку Трампа с Россией
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик пообещал добиться голосования в Конгрессе для блокировки сделки американского президента Дональда Трампа по закупкам российского дизельного топлива.

    Американский законодатель намерен вынести на рассмотрение «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» в обход руководства Палаты представителей, пишет Axios. Для этого инициативе потребуется собрать 218 подписей конгрессменов.

    «Законопроект будет вынесен на голосование в обход руководства Палаты и пройдет подавляющим большинством голосов», – написал Фицпатрик в социальных сетях. О готовности подписать петицию уже сообщил уходящий в отставку конгрессмен Дон Бэкон.

    Накануне Дональд Трамп заявил, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынки более 300 тыс. тонн дизельного топлива, и объемы будут увеличиваться. Американский лидер назвал соглашение способом снизить мировые цены на топливо.

    В ответ Владимир Зеленский назвал сделку подарком Москве. После этого Трамп призвал сменить руководство на Украине на политика, готового к достижению мирного соглашения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп назвал поставки дешевой российской нефти благом для мирового рынка. В субботу отмечалось, что российский дизель испытает на прочность санкционное единство Запада. В пятницу Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ

    Зеленский отклонил требование Трампа остановить удары по НПЗ в России

    Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ
    @ Mick Tsikas/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил об отказе немедленно выполнить требование президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    «Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с реальными гарантиями», – цитируют слова Зеленского «Вести».

    Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликт и заявил о необходимости смены власти на Украине. По его словам, украинский лидер пытается создать проблемы с дизельным топливом для американских фермеров, так как Россия поставляет значительную часть топлива на мировой рынок.

    В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

    Портал Axios сообщил, что США пригрозили лишить Киев разведданных за удары по российским НПЗ.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти впали в ступор после слов президента США о Зеленском.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.

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    11 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    @ Svem Simon/Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Дональда Трампа предложила России разморозку активов ради прекращения огня, а также еще несколько уступок, которые могут приблизить окончание конфликта, пишет NYT.

    Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф выдвинули инициативу о снятии части санкций для достижения перемирия на Украине.

    Представители США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН предложили три выгодных экономических стимула для ограниченного прекращения огня.

    «Когда администрация Трампа в конце сентября открыла новый дипломатический канал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, украинские официальные лица были поражены тем, насколько далеко зашли Кушнер и Уитков в своих предложениях России», – пишет New York Times (NYT).

    Вашингтон допустил высвобождение заблокированных на Западе российских суверенных активов на сумму до 100 млрд долларов.

    Американская сторона также вернулась к плану продажи части нефтяной компании «Лукойл» ближневосточным инвесторам. Третьим пунктом инициативы стало возобновление экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Киев не стал прямо отклонять предложения, однако потребовал зеркальных выплат замороженных средств или гарантий дополнительной военной помощи. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский выразил разочарование ходом переговоров.

    Отвечая на слова госсекретаря Марко Рубио о стратегическом тупике, украинский лидер резко возразил. «Мы не зашли в дипломатический тупик», – заявил Зеленский. Он добавил, что проблема заключается в недостаточном экономическом давлении на Москву, призвав полностью изолировать российскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Министр отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по украинскому вопросу.

    Лавров также назвал условие надежного урегулирования конфликта.

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    11 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать океан

    Трамп захотел назвать один из океанов «Океаном Америки»

    Трамп предложил переименовать океан
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой переименовать Тихий или Атлантический океан в «Океан Америки» или назвать его в свою честь.

    Американский лидер на митинге в штате Теннесси заявил о необходимости переименовать один из океанов, пишет The Washington Post.

    «Мы называем его «Океаном Трампа» или «Океаном Америки», что-то в этом роде», – сказал Трамп под смех и аплодисменты аудитории. Он подчеркнул, что США нужен «свой океан и великая река».

    Президент отметил, что не собирается менять названия рек Гудзон и Миссисипи. В прошлом году он переименовал Мексиканский залив в Американский залив, что вызвало дипломатическую напряженность в отношениях с Мексикой.

    В августе Трамп также сменил название озера Онтарио на озеро Америка, спровоцировав конфликт с руководством Канады. В прошлом месяце он выдвинул идею переименовать штат Нью-Мексико в «Новую Америку», однако признал, что решение останется за местными жителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Молдавия назвала новую ЛЭП в честь Трампа. В прошлом месяце министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский счел унижением название «Форт Трамп» для военной базы. Сам американский президент предложил переименовать в свою честь Ормузский пролив.

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    11 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Медведев усомнился в отставке «кровавого клоуна» по требованию Трампа
    Медведев усомнился в отставке «кровавого клоуна» по требованию Трампа
    @ Екатерина Штукина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «бандеровский режим на Украине впал в ступор» после высказываний президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском.

    Власти Украины оказались в состоянии ступора после высказываний Дональда Трампа о необходимости скорейшего ухода Владимира Зеленского, сообщил Медведев в Max.

    «Трамп наконец резанул правду: кровавый клоун хочет только войны и должен быстрее исчезнуть», – заявил Медведев.

    По его словам, никаких практических последствий для Киева после этих слов не будет. Зеленский продолжит выкачивать огромные деньги и новое оружие из европейских государств.

    Медведев подчеркнул, что «только наши парни, баллистика и «Герани» приближают Победу».

    «Определенная польза от выволочки «миротворца» всё же есть: бандеровский режим в ступоре. По выходе из него обезумевшие крысы будут атаковать друг друга», – написал Медведев.

    В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

    На Западе заявили, что окружение Владимира Зеленского пришло в смятение из-за слов Дональда Трампа о новом лидере на Украине.

    Предприниматель Илон Маск согласился с позицией Трампа о необходимости смены власти в Киеве.

    В субботу французский политик Флориан Филиппо указал на фатальные для украинского руководства последствия решений американской стороны.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях обложку журнала Time с фотографией Владимира Зеленского и надписью «Конец игры».

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    11 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Эксперт: Трамп может ужесточить ответ на хамство Зеленского

    Политолог Корнилов: Трамп потребовал сменить лидера Украины в ответ на хамство Зеленского

    Эксперт: Трамп может ужесточить ответ на хамство Зеленского
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский неадекватно оценивает свое положение и начинает открыто хамить главе Белого дома Дональду Трампу. В ответ американский лидер может жестко потребовать от Украины проведения президентских выборов. Москва также имеет рычаги воздействия на ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент США заявил о необходимости смены Зеленского.

    «Заявления президента США Дональда Трампа и основателя SpaceX Илона Маска, что Украине необходимо сменить лидера, стали прямым и логичным следствием слов Владимира Зеленского про «слабость» главы Белого дома и дизельную сделку с Россией», – считает политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, Трамп принял решение о заключении сделки по дизелю для того, чтоб снизить цены на топливо в США и тем самым улучшить ситуацию для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов. «Зеленский тоже решил вступить в предвыборную кампанию в США – но на стороне демократов. Он принялся неприкрыто хамить американскому лидеру», – указал собеседник.

    «Зеленский явно совершил фальстарт, подумав, что потенциальная победа Демократической партии сделает Трампа бессильным в принятии важных для Киева решений. В итоге президент США прямо указал украинскому деятелю, что тот засиделся на своем посту», – продолжил эксперт.

    Спикер также назвал абсурдной реакцию ряда европейских политиков на критику Трампом политической ситуации на Украине. «В Европе заступаются за Зеленского и осуждают американского лидера за требования провести демократические выборы украинского президента», – детализировал аналитик.

    «Тем не менее, думаю, Банковая частично осознает реальное положение дел и попытается выйти на контакт с Белым домом силами группы переговорщиков. Киев постарается задобрить Трампа и смягчить его позицию относительно Зеленского», – полагает политолог.

    Впрочем, сценарий может развиваться в сторону ужесточения Трампом позиции по украинским выборам, объясняет Корнилов. «Не исключено, что американский лидер жестко потребует проведения на Украине президентской кампании. На ситуацию могут повлиять Маск и другие соратники главы Белого дома», – указал эксперт.

    Москва тоже имеет ресурсы для того, чтобы приблизить проведение выборов украинского президента, указал аналитик. «Россия заинтересована в том, чтобы на Украине к власти пришел легитимный лидер, с которым возможно подписывать полноценные соглашения. Поэтому российская сторона могла бы предоставить Киеву гарантии тишины на дни проведения электоральной кампании», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией. По словам американского лидера, Владимир Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт и решил этого не делать», передает РИА «Новости». «Ему нужно провести выборы», – указал глава Белого дома.

    «Эту проблему можно было решить много раз, но Зеленский по какой-то причине не хочет заключать сделку. <…> Думаю, он поступил бы разумно, если бы заключил ее два года назад. Тогда он был бы в гораздо лучшем положении», – отметил американский лидер в общении с журналистами.

    Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира», добавил Трамп. «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.

    С такими заявлениями президент США выступил на фоне переговоров представителей Вашингтона с украинской стороной, которые прошли в Майами в пятницу. Изначально предполагалось, что они продлятся два дня, однако завершились досрочно. Причиной тому послужила сделка по дизелю, о которой Трамп объявил накануне после телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Зеленский зашел слишком далеко», – подтвердил американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети X заявления Трампа. «Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», – добавил бизнесмен.

    Зеленский должен прислушаться к словам Трампа о выборах, согласилась Анна Паулина Луна, член Палаты представителей США. Она также напомнила, что выборов на Украине не было с 2019 года, а Вашингтон больше не может позволить себе ее финансировать. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему внешние акторы не будут терпеть хамство со стороны Киева.

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    11 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Первая партия российского дизельного топлива отправилась в США

    Аналитик Бокман: Первая партия российского дизельного топлива следует в США

    Первая партия российского дизельного топлива отправилась в США
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Первая партия российского дизельного топлива направляется к восточному побережью США, сообщил морской аналитик Мишель Визе Бокман.

    Танкер с российским дизелем отправился в Соединенные Штаты, сообщил морской аналитик Мишель Визе Бокман в X со ссылкой на данные Windward.

    «Ну что ж, это было быстро. Windward уже отслеживает то, что выглядит как первый российский груз дизельного топлива, следующий к восточному побережью США, с ожидаемым прибытием через 48-72 часа», – написал он.

    Бокман добавил, что судно вышло из Петербурга в конце сентября и до воскресенья скрывало пункт назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. В тот же день переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки американского президента Дональда Трампа с Россией. Позже сенатор Алексей Пушков заявил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада.

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    11 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Зеленский напомнил Трампу о праве украинцев выбирать главу государства

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский ответил на требование президента США Дональда Трампа о проведении выборов на Украине, заявив, что украинцы сами вправе решать вопрос о смене лидера.

    «Трамп сказал, что Украине необходим новый президент. При всем уважении к нему, выбор того или иного лидера – дело нашего народа», – заявил Зеленский в интервью ABC News, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы.

    В этот же день в Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам американского лидера.

    Эксперты допустили, что Трамп может ужесточить ответ на хамство со стороны Киева.

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    11 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    ЕС подготовил ужесточение визового режима для туристов из России

    Politico: Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер сообщил, что Еврокомиссия готовит на начало следующего года предложения по ужесточению выдачи туристических виз россиянам для защиты ЕС от гибридных атак.

    Властям Евросоюза предложили ужесточить правила выдачи туристических виз россиянам, включая бывших участников боевых действий на Украине, чтобы усилить защиту от саботажа и других форм гибридной войны, пишет Politico. Еврокомиссия, по данным издания, намерена представить соответствующие предложения в начале следующего года.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что действующая система многократных шенгенских виз, которыми ежегодно пользуются сотни тысяч россиян, создает угрозу безопасности ЕС на фоне опасений по поводу диверсий и поджогов. «Очевидно, как мне кажется, для всех, что у нас есть уязвимости в нашей системе, которые могут использовать наши враги», – сказал он, выразив надежду, что Еврокомиссия представит инициативу даже раньше января.

    Эстония предложила ввести для всего Евросоюза полный запрет на въезд бывших военнослужащих вооруженных сил России, число которых эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна оценил примерно в 650 тыс. человек. По его словам, многие из этих бывших военнослужащих могут приехать в Европу при поддержке российских спецслужб, «перехватить под свой контроль нашу организованную преступность» и использоваться для подготовки терактов и нападений на европейские общества.

    Еврокомиссия также намерена добиваться снижения числа выдаваемых россиянам виз: еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что после первоначального сокращения потока туристов из России статистика больше не снижается и странам ЕС следовало бы «выдавать меньше виз российским гражданам». По данным издания, в прошлом году россиянам было выдано около 478 тыс. туристических шенгенских виз, значительная часть которых была многократной. В июне министры девяти стран ЕС, а также Исландии и Норвегии направили Еврокомиссии письмо с требованием более согласованной и жесткой визовой политики в отношении граждан России и допконтроля за российскими дипломатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам. Во вторник Российский союз туристической индустрии допустил сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году. В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз гражданам России.

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    11 октября 2026, 09:02 • Новости дня
    Маск согласился с Трампом о необходимости сменить Зеленского

    Маск поддержал призыв Трампа найти нового лидера для Украины

    Маск согласился с Трампом о необходимости сменить Зеленского
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что Украине необходимо найти нового лидера.

    Маск прокомментировал высказывания американского лидера о Владимире Зеленском, передает РИА «Новости».

    «Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», – написал Маск на своей странице в социальной сети X.

    Ранее Трамп заявил, что Зеленский мог много раз урегулировать конфликт, но решил этого не делать. Президент США также потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях обложку журнала Time с фотографией Владимира Зеленского и надписью «Конец игры».

    Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа, отметив, что глава киевского режима перешел границы.



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    11 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Британия, Германия и Польша выступили в поддержку Зеленского

    Британия, Германия и Польша поддержали Киев после слов Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Британии, Германии и Польши подтвердило дальнейшую поддержку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить украинского лидера.

    Британия, Германия и Польша подтвердили свою поддержку президента Украины Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп заявил, что стране нужен новый лидер, пишет Politico.

    «Я думаю, что Украине пора получить нового президента», – заявил Трамп журналистам в Белом доме, раскритиковав удары Киева по российским нефтяным объектам.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях выразил абсолютную уверенность в том, что никто не сможет сломить Украину и ее президента в борьбе со спецоперацией на Украине. Он заверил Киев в полной солидарности со стороны Варшавы и Европы. Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль также подтвердил поддержку Зеленского, призвав усилить давление на Москву для возвращения к мирным переговорам. В беседе с агентством Reuters он отметил необходимость последовательности и ясности на стороне Украины.

    В свою очередь британский министр обороны Уэс Стритинг заявил в эфире BBC, что украинцы должны сами решать, кто руководит их страной. По его словам, приоритетом Лондона станет поиск примирения между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, в субботу с Зеленским поговорил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, пообещавший ужесточить санкции в знак солидарности.

    Сам Зеленский в ответ на критику Трампа сообщил в социальных сетях, что Киев будет готов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперты допустили, что Дональд Трамп может ужесточить ответ на резкие высказывания Владимира Зеленского. Предприниматель Илон Маск согласился с позицией американского лидера о необходимости сменить руководителя на Украине. В субботу украинский политик запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона.

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    11 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Британия поддержала Зеленского после призыва Трампа сменить лидера Украины

    Лондон заявил о поддержке Зеленского на фоне дизельной сделки США с Россией

    Британия поддержала Зеленского после призыва Трампа сменить лидера Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил, что Лондон продолжает поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступает за сохранение единства Запада, комментируя призыв президента США Дональда Трампа сменить украинского лидера.

    Британия продолжила оказывать политическую поддержку Владимиру Зеленскому после того, как президент США Дональд Трамп призвал к появлению нового лидера на Украине и одобрил спорное соглашение о закупке российского дизельного топлива, пишет The Guardian.

    Отвечая на вопрос в эфире BBC о том, поддерживает ли Лондон пребывание Зеленского у власти, министр обороны Уэс Стритинг заявил: «Мы не сомневаемся, что агрессором здесь была Россия. Она тот, кто решил начать эту войну. Она тот, кто мог бы закончить эту войну завтра и не делает этого. Поэтому мы стоим на стороне Украины. Мы стоим на стороне президента Зеленского». Политик подчеркнул, что только украинцы должны решать, кто будет руководить их страной.

    По данным издания, Трамп обвинил Зеленского в неспособности завершить конфликт и связал рост цен на дизель в США с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, тогда как сам президент Украины назвал соглашение по дизелю «подарком» Москве. Стритинг допустил, что позиция Трампа связана с ростом цен на топливо и давлением на Белый дом накануне промежуточных выборов в Конгресс, но отметил, что при этом Британия предпочла бы более жесткий санкционный курс против России. Премьер-министр Энди Бернем в телефонном разговоре с Зеленским подтвердил «полную солидарность» с Киевом и пообещал усилить санкции, при этом стороны заявили о необходимости немедленного прекращения энергетической эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польское издание Mysl Polska заявило, что дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа стала шоком для союзников Украины. В субботу аналитики предупредили, что поставки российского дизеля испытывают на прочность санкционное единство Запада. В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ, несмотря на давление Вашингтона.

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    11 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ

    FT: США пригрозили лишить Киев оружия из-за ударов по российским НПЗ

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты пригрозили заблокировать поставки вооружений и разведывательной информации на Украину, чтобы заставить Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Соединенные Штаты оказывают давление на Киев с целью прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    По информации европейских чиновников, в американском послании содержались угрозы приостановить механизм PURL и обмен разведывательной информацией с украинской стороной.

    Программа PURL была запущена Североатлантическим альянсом летом 2025 года. В рамках этой схемы Канада и европейские страны оплачивают поставки американского оружия для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Президент США Дональд Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие.

    В субботу Вашингтон пригрозил лишить украинскую сторону разведданных за атаки на предприятия.

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    11 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области
    ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России освободили Новотроицкое и Петровское в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области, сообщает Министерство обороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны в Max.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоявленка, Роганское, Святогоровка, Белозерское, Веселая Гора в ДНР, Демурино и Тарасовка в Днепропетровской области.

    В Доброполье штурмовики 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода при поддержке бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУ. Освобождено за сутки 137 зданий, в том числе три производственных сооружения, уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и пикап.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орестополь, Ивановка, Великомихайловка, Скотоватое, Медичное в Днепропетровской области, Вольнянка и Миролюбовка в Запорожской области. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Новоалександровка в Запорожской области.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

    Всего силами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черное в Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 65 военнослужащих и два наземных робототехнических комплекса.

    Кроме того, расширяется внешняя зона контроля. Идут бои за населенные пункты Приколотное, Котовка и Гогино в Харьковской области.

    В Харьковской области поражены живая сила и техника четырех механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Хотомля, Избицкое, Дергачи, Горяное, Революционное и Великий Бурлук в Харьковской области.

    В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ворожба, Великая Рыбица, Вакаловщина, Бариловка и Хотень.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Пески-Радьковские, Грушевка, Новониколаевка, Волчий Яр и Капитоловка в Харьковской области.

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новоселовка, Белокузьминовка, Семеновка, Краматорск, Высокоивановка и Славянск в Донецкой народной республике.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 259 174 беспилотных летательных аппарата, 672 ЗРК, 31 190 танков и других боевых бронированных машин, 1786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 691 орудие полевой артиллерии и минометов, 74 230 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Кияницей в Сумской области.

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