Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.18 комментариев
ЦБ сообщил о планах внедрить оплату цифровыми рублями без интернета
Банк России разрабатывает технологию для совершения платежей в отсутствие сети после завершения технологических исследований, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
По словам Бакиной, россияне получат возможность расплачиваться национальной цифровой валютой при полном отсутствии подключения к сети после завершения технологических исследований. передает РИА «Новости».
В настоящее время специалисты анализируют потенциал рынка и активно изучают зарубежный опыт.
«Мы поставили себе задачу – реализовать такую возможность, потому что понимаем, как важно и для граждан, и для бизнеса, чтобы платежи проходили даже без интернета. Но это будет на следующих этапах развития цифрового рубля, позднее», – сообщила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.
Осенью ведомство рассчитывает завершить исследования и отобрать подходящие решения для тестирования. Полноценный запуск новой функции произойдет только после окончательного подтверждения ее безопасности.
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