ЦБ сообщил о планах внедрить оплату цифровыми рублями без интернета

Tекст: Вера Басилая

По словам Бакиной, россияне получат возможность расплачиваться национальной цифровой валютой при полном отсутствии подключения к сети после завершения технологических исследований. передает РИА «Новости».

В настоящее время специалисты анализируют потенциал рынка и активно изучают зарубежный опыт.

«Мы поставили себе задачу – реализовать такую возможность, потому что понимаем, как важно и для граждан, и для бизнеса, чтобы платежи проходили даже без интернета. Но это будет на следующих этапах развития цифрового рубля, позднее», – сообщила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.

Осенью ведомство рассчитывает завершить исследования и отобрать подходящие решения для тестирования. Полноценный запуск новой функции произойдет только после окончательного подтверждения ее безопасности.

Системно значимые банки России подготовились к запуску цифрового рубля с 1 сентября.

Банк России отменил комиссии за операции с цифровой валютой для граждан.

Центральный банк установил ежемесячный лимит пополнения цифрового кошелька в размере 300 тыс. рублей.