В Госдуме предложили разрешить самозанятым сдавать нежилые помещения
Группа депутатов и сенатор Елена Афанасьева внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий самозанятым гражданам сдавать в аренду нежилые помещения с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Сейчас такой режим доступен только для сдачи в аренду жилых помещений. По словам авторов инициативы, цель законопроекта – расширить возможности для граждан, которые хотят применять специальный налоговый режим при сдаче в аренду нежилых помещений. Однако правительство России не поддержало законодательную инициативу, опасаясь злоупотреблений и выпадения доходов бюджетов всех уровней, передает РИА «Новости».
В заключении кабмина говорится: «Применение НПД в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений, представляющих, как правило, коммерческую недвижимость, связано с рисками злоупотребления данным налоговым режимом (в частности, при оформлении нежилых помещений на подконтрольных лиц, применяющих НПД)».
Кабмин также отметил, что увеличение числа лиц, применяющих НПД, приведет к сокращению поступлений в бюджеты из-за освобождения новых налогоплательщиков от уплаты стандартных налогов. Кроме того, в законопроекте отсутствуют механизмы компенсации выпадающих доходов субъектов РФ.
Напомним, режим НПД был введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. По действующим правилам самозанятые с доходом до 2,4 млн рублей в год могут вести легальный бизнес через специальное приложение, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без отчетности. Министр финансов Антон Силуанов ранее подтвердил, что правила для самозанятых не изменятся до конца 2028 года.
Ранее Госдума одобрила кредитные каникулы для МСП и самозанятых.
В мае президент России Владимир Путин сообщил на встрече с членами организации «Деловая Россия», что запуск режима самозанятости для граждан оказался успешным.