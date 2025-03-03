Общественники узнали о «тайном бизнесе» в России Левы из «Би-2»

SHOT: Солист «Би-2» Егор Бортник продолжил зарабатывать в России под другим именем

Tекст: Вера Басилая

Солист рок-группы «Би-2» Лева, также известный как Егор Бортник*( признан иноагентом в России), продолжил свою деятельность в России под именем Игорь, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации издания, Бортник имеет российское гражданство и ведет бизнес в стране, используя свое новое имя.

Известно, что у Бортника есть свой индивидуальный налоговый номер, а также открыты банковские счета в России. Это позволяет ему продолжать зарабатывать на территории страны, несмотря на то, что ранее он был признан иностранным агентом.

Общественное движение «Сорок сороков» выразило протест против действий Бортника. Они обратились в МВД с просьбой лишить его гражданства России, а также подали заявление в Минюст с требованием признать Бортника иностранным агентом и под именем Игорь.

Ранее лидер группы «Би-2» Лева заявил, что для него не существует понятия Родины, так как он с 19 лет живет за границей. Он также заявил, что купил бы HIMARS для ВСУ, если бы имел большие деньги.

В интервью Бортник сообщил, что у коллектива есть трудности с деньгами из-за переезда из России.