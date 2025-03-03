Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.3 комментария
Общественники узнали о «тайном бизнесе» в России Левы из «Би-2»
SHOT: Солист «Би-2» Егор Бортник продолжил зарабатывать в России под другим именем
Солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник* (признан иноагентом в России), известный как Лева, продолжает вести бизнес в России под именем «Игорь», следует из данных общественников «Сорок сороков».
Солист рок-группы «Би-2» Лева, также известный как Егор Бортник*( признан иноагентом в России), продолжил свою деятельность в России под именем Игорь, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По информации издания, Бортник имеет российское гражданство и ведет бизнес в стране, используя свое новое имя.
Известно, что у Бортника есть свой индивидуальный налоговый номер, а также открыты банковские счета в России. Это позволяет ему продолжать зарабатывать на территории страны, несмотря на то, что ранее он был признан иностранным агентом.
Общественное движение «Сорок сороков» выразило протест против действий Бортника. Они обратились в МВД с просьбой лишить его гражданства России, а также подали заявление в Минюст с требованием признать Бортника иностранным агентом и под именем Игорь.
Ранее лидер группы «Би-2» Лева заявил, что для него не существует понятия Родины, так как он с 19 лет живет за границей. Он также заявил, что купил бы HIMARS для ВСУ, если бы имел большие деньги.
В интервью Бортник сообщил, что у коллектива есть трудности с деньгами из-за переезда из России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом