Дочь Сулеймани опровергла связь задержанных в США женщин с семьей генерала

Дочь Сулеймани Зейнаб: Задержанные в США женщины не входят в семью генерала
Иранские женщины, задержанные в Соединенных Штатах, не связаны с родственниками генерала Касема Сулеймани, убитого в 2020 году, сообщила его дочь Зейнаб Сулеймани.
Зейнаб Сулеймани назвала ложью официальные заявления Госдепа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
«Задержанные в США иранские женщины не имеют никакого отношения к семье Касема Сулеймани», – сказала она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп заявил, что федеральные агенты США задержали племянницу и внучатую племянницу убитого генерала Сулеймани. Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара с американского беспилотника по международному аэропорту Багдада.