Орбан созвал совет обороны из-за инцидента на газопроводе
Венгерские власти решили провести экстренное заседание совета обороны после обнаружения взрывного устройства у газопровода, поставляющего российский газ в страну.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о созыве чрезвычайного заседания совета обороны в воскресенье во второй половине дня, передает РИА «Новости». Причиной стал инцидент на газопроводе, который соединяет Сербию и Венгрию и используется для транспортировки российского газа.
Орбан подчеркнул, что сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию для газа из России.