Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида

Дмитриев призвал готовиться к кризису, сравнив его с началом COVID-19

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, мир переживает период, схожий с ранним этапом COVID-19, когда большинство стран недооценивали угрозу для жизни людей и экономик, передает РИА «Новости».

Дмитриев напомнил, что РФПИ одним из первых осознал масштаб вызова во время пандемии. Он выразил мнение, что многие чиновники в Евросоюзе и Британии до сих пор не понимают происходящего, не признают своих ошибок и недооценивают масштаб надвигающихся экономических проблем. Дмитриев подчеркнул необходимость готовиться к серьезным кризисам в энергетике, сельском хозяйстве и экономике, а также поддерживать политиков, которые принимают честные решения. Кроме того, он рекомендовал приобретать российские энергоресурсы.

Ранее Дмитриев сообщил, что запасы топлива в Евросоюзе опустеют примерно к 20 апреля.

В пятницу замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что политика США сейчас определяется ставкой на гегемонизм и силовой фактор, из-за этого мир сотрясает кризис за кризисом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков отметил высочайшую конфликтогенность мира и бесперспективность попыток силового решения кризисов.