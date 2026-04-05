Минздрав Ливана сообщил о гибели четырех человек из-за атаки Израиля
В результате авиаудара израильских ВВС по району Джнах на южной окраине Бейрута по меньшей мере четыре человека погибли и еще 39 были ранены, сообщается в сводке Минздрава республики.
По данным ведомства, число жертв может увеличиться, поскольку на месте продолжаются поисково-спасательные работы, передает ТАСС.
Источник в государственном госпитале имени Рафика Харири рассказал, что несколько ракет попали в общежитие суданских рабочих, расположенное на улице Эль-Микдад. «Этот дом находится в 80 м от приемного отделения нашей больницы. Большинство погибших и пострадавших являются суданцами», – отметил он.
Ранее сообщалось, что за одни сутки в Ливане в результате израильских авиаударов по разным районам страны погибли 50 человек, 185 жителей получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 марта министерство здравоохранения Ливана представило данные о 1189 погибших и 3427 раненых от ударов израильской армии с 2 марта. Израильская авиация нанесла удар по пункту скорой помощи в городе Бинтджбейль на юге Ливана, в результате погиб один парамедик.