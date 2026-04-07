    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот отдавали. Часть II
    Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз
    Депутаты рады Украины начали терять здоровье, зрение и слух
    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов
    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»
    США сочли предложение Ирана по прекращению конфликта недостаточно хорошим
    Зеленский начал игнорировать главкома Сырского
    Трамп сообщил о «разрыве» с НАТО из-за ситуации с Гренландией
    Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    7 апреля 2026, 08:29 • Справки

    Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

    Tекст: Ольга Никитина

    Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    Суть праздника Благовещения

    Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что зачатие произойдет не обычным образом, а от Духа Святого («Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя», как сказано в Евангелии от Луки). Несмотря на первоначальное недоумение, Мария смиренно приняла волю Божию, произнеся: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

    Благовещение в православии считается ключевым моментом. Весть о Деве Марии стала первым радостным посланием от Бога человечеству после изгнания Адама и Евы из рая. Это даровало людям надежду на спасение.

    Также Благовещение является центральным звеном, соединяющим Ветхий и Новый Заветы. Если Завет с Авраамом начинался с сомнения в возможности рождения ребенка у его пожилой жены Сарры, то Новый Завет стал возможен благодаря непоколебимой вере юной Девы Марии в сверхъестественное откровение. Именно поэтому Православная церковь воздает Пресвятой Богородице наивысшие почести среди всех когда-либо живших людей.

    «В Благовещение даже грешников в аду не мучат»

    В народном сознании этот день всегда занимал особое место, порой его значение даже приравнивалось к Пасхе, о чем свидетельствует поговорка: «В Благовещение даже грешников в аду не мучат». Существует и известное выражение: «В Благовещенье даже птица гнезда не вьет», подчеркивающее важность посвящения этого времени духовным размышлениям и отдыху от повседневных забот и суеты.

    В восприятии народа Благовещение также знаменует собой одну из четырех ключевых природных точек года, символизируя окончательное пробуждение природы от зимнего сна, когда оживают растения и животные.

    Что принято делать на Благовещение

    Существует ряд традиций и обычаев, которые принято соблюдать в день Благовещения:

    Посещение литургии

    Одним из важнейших дел в этот праздничный день является посещение храма и участие в Божественной литургии. Совместная молитва и причастие Святых Тайн укрепляют духовную связь и наполняют сердца верующих благодатью.

    Выпуск птиц на волю

    Красивая и символичная традиция Благовещения – выпускание на волю птиц. Этот обычай олицетворяет свободу, радость и приход весны. Ранее выпускали различных лесных птиц, иногда специально пойманных, а иногда выхоженных за зиму. Сегодня чаще всего выпускают белых голубей, что также связывают с образом Святого Духа.

    Запасание благовещенской соли

    Существует народный обычай заготавливать так называемую благовещенскую соль. Каждый член семьи бросает щепотку соли в мешочек, который затем хранят в течение года, веря в ее особые целебные свойства и способность оберегать от болезней.

    Что можно есть на Благовещение

    Несмотря на то, что Благовещение приходится на период Великого поста, в честь этого великого праздника Церковью разрешается послабление – верующие могут употреблять в пищу рыбу.

    Выпекание «жаворонков»

    Традиционным угощением на Благовещение является выпечка в форме жаворонков. Эти булочки символизируют приход весны и возвращение перелетных птиц. Ими угощают не только людей, но и домашних животных, а иногда даже развешивают на деревьях для птиц.

    Отдых на природе

    Благовещение считается днем, свободным от тяжелой работы, поэтому время можно посвятить спокойному отдыху на природе, наслаждаясь весенним воздухом и пробуждающейся красотой окружающего мира.

    В целом этот день рекомендуется провести в спокойствии и молитве, избегая суеты и мирских забот.

    Что нельзя делать на Благовещение

    Запрет на работу – народная традиция или церковное правило?

    Широко распространено мнение, что в Благовещение категорически нельзя заниматься никакой работой. Народная поговорка «В Благовещение птица гнезда не вьет, дева косу не плетет» служит ярким тому подтверждением.

    Однако важно понимать позицию церкви по этому вопросу – строгих запретов на выполнение бытовых дел или работы в Благовещение для верующих не устанавливается.

    Приоритет богослужения

    Главная рекомендация церкви заключается в том, что в этот, как и в другие большие церковные праздники, верующим следует по возможности отложить свои дела ради посещения храма и участия в богослужении, посвятив время молитве и духовному размышлению.

    Свобода выбора

    Каждый христианин, будучи зрелой личностью, свободен самостоятельно принимать решения о том, как провести этот день, исходя из своих возможностей и обязательств перед семьей и работой.

    Что делала Дева Мария в день Благовещения

    Церковь призывает задуматься о личном отношении к Благовещению, воспринимать его как значимое торжество и стремиться провести этот день в духовной радости, подобно тому, как мы стараемся провести важные события с близкими людьми.

    В реальной жизни могут возникать различные ситуации и неотложные дела, которые невозможно отложить. В таких случаях главное – не погрязнуть в суете, гневе и раздражении, а постараться найти время для молитвы и благодарности.

    Согласно церковному преданию, в момент явления архангела Гавриила Дева Мария была занята работой – пряла нить.

    Таким образом, хотя народная традиция и призывает воздерживаться от работы в Благовещение, церковь не устанавливает жесткого запрета. Главным является стремление посвятить этот день Богу, посетить богослужение и провести время в духовном размышлении, не забывая при этом о своих насущных обязанностях.

    Вопросы и ответы о том, что нельзя делать на Благовещение

    В преддверии Благовещения Пресвятой Богородицы у многих верующих возникают вопросы о допустимости выполнения различных бытовых дел в этот значимый церковный праздник. Рассмотрим наиболее распространенные из них:

    Можно ли мыться на Благовещение?

    Церковь дает однозначный ответ – можно. Вопросы о запрете гигиенических процедур в церковные праздники, как правило, являются отголосками языческих верований и не имеют отношения к православным традициям.

    Благовещение – это день благой вести, когда Деве Марии было возвещено о рождении Спасителя. Этот праздник призывает нас отложить суету и посвятить время духовному размышлению и молитве. Однако поддержание личной гигиены не противоречит этому и не может помешать сосредоточиться на смысле праздника. Более того, пренебрежение гигиеной может вызвать дискомфорт и раздражение, что точно не будет способствовать радостному восприятию Благовещения.

    Можно ли убираться дома на Благовещение?

    Народная традиция предписывала завершать все основные дела по дому до наступления Благовещения, чтобы 7 апреля проснуться в чистом жилище и не отвлекаться на бытовые заботы. Верующие и в прежние времена, и сейчас стараются посвятить этот день молитве и радостному общению с единоверцами.

    Церковь не устанавливает строгого запрета на уборку в Благовещение. Однако рекомендуется по возможности отложить несрочные домашние дела, чтобы уделить больше времени посещению храма, молитве, чтению Священного Писания и общению с близкими.

    Если же необходимость в уборке все же есть (например, поддержание порядка или устранение беспорядка), выполнение этих дел не является грехом. Главное – не ставить бытовые заботы выше духовного смысла праздника и найти время для молитвы и благодарности.

    Можно ли работать на Благовещение?

    Церковь не устанавливает категорического запрета на работу в Благовещение. Традиция воздерживаться от работы в этот день связана с желанием верующих посвятить время молитве и празднованию. Однако если ваша работа является необходимостью или связана с помощью другим людям, это не противоречит духу праздника.

    Можно ли заниматься рукоделием (вязать, вышивать) на Благовещение?

    Народная поговорка «девица косы не плетет» породила и запрет на рукоделие в Благовещение. Однако это скорее благочестивая традиция, побуждающая отложить мирские занятия ради молитвы. Прямого церковного запрета на вязание, вышивание или другое рукоделие в этот день нет, если вы занимаетесь этим спокойно, без негативных эмоций и раздражения.

    Можно ли стричься или красить волосы на Благовещение?

    Сомнения по поводу стрижки и окрашивания волос в Благовещение также связаны с народной традицией откладывать бытовые дела. Церковь не имеет никаких установлений на этот счет. Решение о посещении парикмахера в этот день остается на ваше усмотрение. Главное – не ставить внешние заботы выше духовного содержания праздника.

    Можно ли одалживать деньги или брать в долг на Благовещение?

    Запрет на одалживание денег в Благовещение является народным суеверием и не имеет церковных оснований. Церковь учит быть милосердными и помогать нуждающимся, но не связывает финансовые операции с конкретными церковными праздниками.

    Можно ли надевать новую одежду на Благовещение?

    Нет никаких церковных запретов на ношение новой одежды в Благовещение. Это личное дело каждого человека.

    Можно ли начинать новые дела или проекты на Благовещение?

    Существует поверье, что в Благовещение не следует начинать ничего нового. Однако это суеверие. Церковь не запрещает начинать новые дела в этот день, особенно если они являются благими и направлены на созидание.

    Можно ли копать землю или заниматься садовыми работами на Благовещение?

    Прямого церковного запрета на садовые работы в этот день нет. Если погодные условия благоприятны и есть необходимость, заниматься огородом можно.

    Можно ли расчесывать волосы на Благовещение?

    Запрет на расчесывание волос в Благовещение также является частью народной традиции, связанной с поговоркой о девице, не плетущей косу. Церковь не имеет никаких указаний на этот счет.

    Можно ли крестить ребенка в Благовещение?

    Крестить в Благовещение можно, как и в любой другой день церковного года. Однако из-за загруженности священников в большие праздники дату крещения лучше согласовать заранее.

    Можно ли венчаться в Благовещение?

    Таинство венчания в Благовещение не совершается, поскольку этот праздник всегда выпадает либо на период Великого поста (время покаяния), либо (крайне редко) на Светлую седмицу (время пасхальной радости), когда Церковь сосредоточена на других важных событиях.

    Можно ли устраивать поминки в Благовещение?

    Заупокойные службы и моления в Благовещение, как и в другие великие праздники, обычно не совершаются, так как праздник – это время радости. Для поминовения усопших существуют особые дни.

    Можно ли причащаться в Благовещение?

    Причащаться Святых Христовых Тайн в Благовещение, конечно же, можно и даже рекомендуется.

    Главное о Благовещении в 2026 году: кратко

    Дата: 7 апреля 2026 года.

    Суть праздника: архангел Гавриил возвещает Деве Марии о рождении Сына Божьего.

    Основные традиции: посещение литургии, выпуск птиц, выпечка «жаворонков», запасание благовещенской соли, отдых на природе.

    Что можно: есть рыбу, заниматься гигиеной, работать при необходимости, крестить ребёнка, причащаться.

    Что нельзя: нет строгих церковных ограничений; основное – уделять день молитве, духовным размышлениям и празднованию.

    Таким образом, Церковь призывает верующих в день Благовещения сосредоточиться на духовном смысле праздника, посетить богослужение и провести время в молитве и благодарении. Бытовые дела и ограничения в пище подчинены этим главным целям.

    Что касается многочисленных народных примет и суеверий, к ним следует относиться с рассуждением, отделяя истинные церковные традиции от необоснованных предрассудков. Главное – встретить Благовещение с радостью и благодарностью за великую милость Божию, явленную Пресвятой Богородице и всему человечеству.

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Подводные исследования готовят Китай к войне с США

    Китай замечен в масштабных подводных исследованиях. По целому ряду признаков, перед нами не просто научное любопытство, а серьезная работа по подготовке к большой подводной войне с Соединенными Штатами. Какое значение гидрология и гидроакустика имеют для подводного противостояния и как в свое время сами США занимались такими исследованиями? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

