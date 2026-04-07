Мишустин призвал защитить россиян от ценового шока на мировом энергорынке

Tекст: Вера Басилая

Ценовой шок на мировом энергорынке не должен отразиться на российских потребителях, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

«Главным приоритетом для нас остается защита внутреннего рынка, нельзя допустить переноса внешнего ценового шока на российских потребителей», – заявил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию топливно-энергетического комплекса.

Премьер-министр также обратил внимание на влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику. По его словам, последствия обострения ситуации выходят далеко за пределы одной только энергетической отрасли. В частности, уже остановлено около 40% мирового экспорта карбамида – важного удобрения, а цены на отдельных рынках подскочили более чем в полтора раза.

Мишустин сообщил, что примерно 10% жидких углеводородов выбыло с мирового рынка из-за блокировки одного из важнейших транспортных коридоров в Персидском заливе. Это существенно повлияло на глобальный баланс поставок энергоносителей.

Он также добавил, что на Ближний Восток приходится около половины мировых поставок серы, что дополнительно усиливает риски для международной торговли и сельского хозяйства.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что глобальный скачок цен на энергоносители не повлияет на стоимость отечественной продуктовой линейки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о недопустимости роста цен на топливо в России из-за боевых действий на Ближнем Востоке и изменений мировой конъюнктуры.