Израиль начал отражать новую ракетную атаку Ирана на Тель-Авив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израиль отражает новую ракетную атаку со стороны Ирана, сообщает РИА «Новости».

В районе Тель-Авива сработала воздушная тревога, слышны были взрывы, которые, по предварительным данным, связаны с работой израильской системы противовоздушной обороны. Армия Израиля ранее зафиксировала новые пуски ракет с территории Ирана.

Сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части страны, о чем свидетельствуют данные израильской системы оповещения о ракетных обстрелах. Власти Израиля просят жителей не покидать укрытия до официального сообщения об окончании опасности.

Напомним, что в воскресенье в результате ракетного обстрела Хайфы погибли четыре человека, ещё девять получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля зафиксировала две волны ракет, выпущенных из Ирана, и системы ПВО работали над их перехватом.

Израильские военные сообщили о третьей за два часа ракетной атаке из Ирана по центральным районам страны и объявлении воздушной тревоги.

В результате ракетного удара по Хайфе из Ирана спасатели обнаружили под обломками тела двух погибших, при этом еще двое числятся пропавшими без вести.