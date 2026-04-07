МВД: В России уменьшилось число IT-преступлений

Tекст: Алексей Дегтярёв

IT-преступлений стало на 29% меньше по сравнению с январем-февралем 2025 года, указали в ведомстве, передает ТАСС.

В структуре киберпреступности наиболее заметно сократились правонарушения в сфере компьютерной информации: их число уменьшилось на 50,7%.

Количество дистанционных краж снизилось на 18,8%. Также отмечено падение числа мошенничеств с применением информационно-телекоммуникационных технологий, их стало на 21,3% меньше.

Напомним, материальный ущерб от киберпреступлений в России по итогам 2025 года сократился с 203 до 195 млрд рублей.