Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Захарова подтвердила подготовку визита Лаврова в Китай
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила подготовку визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Китай.
«Мы такие вещи объявляем по договоренности с нашими китайскими партнерами одновременно, так и будет сделано в этот раз», – заявила Захарова, отвечая на вопрос о возможной поездке главы МИД РФ в Китай 14 апреля на форуме «Крылья женщины», передает ТАСС.
Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил обилие выгод и пользу для обоих народов, если бы безвизовый режим был продлен на неопределенный срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поток поездок между Россией и Китаем значительно увеличился после введения безвизового режима.