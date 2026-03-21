Axios: ЦРУ и Моссад не смогли установить местонахождение Моджтабы Хаменеи

Tекст: Вера Басилая

По данным Axios, ЦРУ и Моссад не могут установить местонахождение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, однако считают, что Моджтаба Хаменеи жив, однако его отсутствие на публичных мероприятиях вызывает вопросы. Представители разведки отмечают, что иранские чиновники пытались организовать с ним встречи, но эти попытки не увенчались успехом из соображений безопасности, передает РБК.

Вопрос о длительном отсутствии Моджтабы Хаменеи несколько раз обсуждался на брифингах для президента США Дональда Трампа. Американский чиновник сообщил, что команда по национальной безопасности продолжает анализировать, кто контролирует ситуацию в Тегеране. Высокопоставленный израильский источник признал, что у Моссада нет подтверждений, что именно Хаменеи отдает приказы.

Американский чиновник заявил: «Это просто невероятно странно. Мы не думаем, что иранцы пошли бы на все эти хлопоты, чтобы выбрать мертвеца в качестве верховного лидера, но в то же время у нас нет доказательств того, что он возглавил страну».

Разведслужбы мира внимательно следили за тем, появится ли Хаменеи с обращением к нации на Навруз, который отмечается 21 марта. Однако видеообращение к празднику было опубликовано только президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а в телеграм-канале Хаменеи появилось лишь письменное послание и фотографии.

ЦРУ теперь анализирует свежесть опубликованных снимков, отметил американский чиновник. Он подчеркнул, что ожидал увидеть Хаменеи в любой форме, однако лидер не воспользовался этой возможностью, что вызывает тревогу среди спецслужб.

Первое публичное послание нового лидера появилось 12 марта, но с тех пор он не появлялся на публике.

Совет экспертов Ирана назначил Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны.

Преемник получил ранения в ходе совместной атаки Израиля и США.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил отсутствие главы исламской республики угрозой его жизни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном прибытии аятоллы Моджтабы Хаменеи в столицу России для лечения.