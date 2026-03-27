Киевское водохранилище обмелело из-за наращивания генерации ГЭС

В районе Сухолучья и села Толокунь вода в так называемом Киевском море отошла от береговой линии на несколько десятков метров. На обнажившемся участке видны коряги, принесенные волнами бревна и, по сообщениям, был зафиксирован массовый мор рыбы. В песке осталось много мальков, также отмечается специфичный запах, передает РИА «Новости».

В феврале, по информации СМИ, эксперты прогнозировали сезон «большой воды» из-за снежной зимы. Ожидалось, что уровень воды в водохранилищах по Днепровскому каскаду, включая Киевское, выйдет из берегов и приведет к подтоплениям ближайших территорий. В начале марта действительно наблюдался заметный рост уровня воды, однако затем спустя несколько недель произошел резкий спад, и вместо паводка зафиксировано сильное обмеление.

Эксперты заявили, что основной причиной обмеления стал интенсивный слив воды на Киевской ГЭС. Станция активно использует паводковый период для максимального увеличения генерации электроэнергии на фоне критического состояния электроснабжения в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях часть жителей Киева и Киевской области остались без света из-за аварии на оборудовании.