МИД Ирана рассказал о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что состояние здоровья нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи не вызывает опасений.

По словам Багаи, несмотря на многочисленные слухи, Хаменеи находится в порядке и может появиться на публике спустя некоторое время.

«Что касается состояния его здоровья, то об этом много говорят. Но уверяю вас, он в порядке. Считаю неудивительным, что в условиях военных действий может пройти некоторое время до того, как он появится на публике», – заявил Багаи в интервью египетскому порталу Al-Masry al-Youm.

Дипломат отметил, что даже в нынешней обстановке управление государством и организация обороны осуществляются максимально эффективно. Багаи подчеркнул, что все государственные структуры функционируют в полном объеме.

Ранее газета ВЗГЛЯД подвела итоги первого месяца военной операции США и Израиля против Ирана.