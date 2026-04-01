ВВС Израиля и США атаковали Тегеран

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВВС Израиля и США нанесли авиационные удары по северным, западным и центральным районам Тегерана, передает ТАСС. Согласно информации иранского гостелевидения, под обстрел попал деловой район Тегерансар, который расположен в западной части города рядом с аэропортом Мехрабад.

Также удары пришлись на районы Нобонияд в северной части города и Мофаттах в центре столицы. Подробности о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 29 марта израильская армия провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.

Ранее израильская авиация нанесла комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана в Тегеране и Тебризе.

Еще 3 марта США и Израиль атаковали различные районы Тегерана, включая улицу Вали-Аср, район старого здания парламента и восточные кварталы столицы.