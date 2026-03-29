Израильская армия нанесла новую волну ударов по Тегерану

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране, передает РИА «Новости». В сообщении израильской армии отмечается: «ЦАХАЛ провела дополнительную волну ударов, нацеленных на временные командные центры и места производства оружия в Тегеране».

Также, по данным израильских военных, удары были нанесены по объектам, связанным с производством и хранением баллистических ракет, системам противовоздушной обороны и наблюдательным пунктам в столице Ирана.

В публикации отмечается, что Соединённые Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, еще двадцать восьмого февраля. В результате этих атак сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.

Израильские ВВС нанесли удары по десяткам объектов служб безопасности и разведки в столице Ирана, включая штабы сил «Аль-Кудс».

Армия Израиля заявила о массированной атаке по объектам иранской ядерной программы и местам производства вооружения в трех районах страны с участием более 50 истребителей.