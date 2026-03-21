Минздрав Ливана сообщил о гибели более 120 детей в результате атак

В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.
Более 120 детей и 40 медиков погибли при израильских ударах по Ливану
В результате авиаударов по Ливану погибли более 120 детей, а общее число жертв в стране превысило тысячу человек.
Министр здравоохранения республики Ракян Насер ад-Дин заявил, что счет раненых идет на тысячи, передает RT.
«Согласно вчерашней статистике, число погибших уже достигло 1001, также есть тысячи раненых. Среди погибших более 120 детей», – сказал он.
Глава ведомства также отметил, что под огнем погибли 40 медиков, включая врачей и медсестер. Кроме того, пять больниц полностью прекратили работу из-за разрушений, вызванных израильскими обстрелами.
По последним данным, общее количество жертв эскалации конфликта возросло до 1021 человека, а число пострадавших превысило 2640. МВД страны сообщает, что свои дома были вынуждены покинуть почти 1,05 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по медицинскому центру на юге Ливана.
Ранее минздрав республики подтвердил гибель 394 человек из-за продолжающихся обстрелов. Центр экстренных ситуаций ведомства сообщал о жертвах среди детей и женщин.