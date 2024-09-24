Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.16 комментариев
Ливан заявил о гибели 35 детей в результате израильских авиаударов
Жертвами израильских авиаударов стали 492 человека, в том числе 35 детей и 58 женщин, пострадали более 1,6 тыс. человек, сообщил центр экстренных ситуаций минздрава Ливана.
«Я глубоко встревожена продолжающейся волной смертоносных нападений в Ливане и Израиле, – приводит РИА «Новости» слова главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел. – ЮНИСЕФ настоятельно призывает к немедленной деэскалации».
Глава Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что «число жертв среди гражданского населения неприемлемо».
В свою очередь, советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил, что поражено свыше 1,3 тыс. «террористических целей в Ливане». Израиль обвинил «Хезболлу» в использовании гражданского населения Ливана в качестве «живого щита для сокрытия ракет и вооружения», а также в целенаправленном огне по мирным жителям Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ливаном обострился после того, как по югу Ливана были нанесены авиаудары израильскими ВВС. Израиль атаковал южные территории Ливана в ответ на обстрелы своих поселений шиитскими формированиями. Одновременно с этим силы «Хезболлы» применили средства ПВО против израильских самолетов. В результате эскалации ранее был сбит израильский беспилотник Hermez 450.