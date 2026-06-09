Израильская авиация нанесла ракетный удар по ливанскому Тиру

Tекст: Ольга Иванова

Военно-воздушные силы ЦАХАЛ осуществили массированную атаку на крупнейший населенный пункт южного Ливана, передает РИА «Новости». Под огнем оказался жилой район поздно вечером в понедельник.

«Вражеская авиация атаковала район площади Джумблата, на место выехали спасатели», – заявил представитель ливанской службы скорой помощи. В настоящий момент поисково-спасательные работы на завалах продолжаются.

В результате инцидента погибли девять местных жителей, еще 28 человек получили различные ранения. Незадолго до этого израильская армия предупреждала о готовящихся ударах и призывала население покинуть городские территории, включая христианские кварталы.

Кроме того, 7 июня авиаудары затронули археологический комплекс древнего Тира, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разрушения получили историческое здание, офисы управления древностей, а также античные колонны и капители.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Армия обороны Израиля атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» в районе ливанского города Тир.

В начале апреля арабоговорящий представитель израильских войск призвал местных жителей немедленно покинуть свои дома.

В конце того же месяца израильская авиация массированно ударила по жилым кварталам этого населенного пункта.