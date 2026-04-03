Politico: У США заканчиваются стратегические цели для ударов по Ирану

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пентагон сталкивается с нехваткой стратегически важных целей для ударов по Ирану, пишет Politico.

По данным двух действующих военных и бывшего чиновника администрации президента США Дональда Трампа, глава американского государства настаивает на продолжении бомбардировок еще до трех недель, несмотря на то что основные объекты уже поражены.

Один из собеседников заявил, что удары могут наноситься по целям меньшей значимости, но это может привести к тому, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) «окончательно захватит рычаги власти и сочтет праведной вечную священную войну с США».

По его словам, Трамп не может «просто уйти», поскольку в таком случае будет унижен, а продолжение войны грозит затяжным тупиком.

Трамп в обращении к нации заявил, что военные силы Ирана, оборонная промышленность и политическое руководство «абсолютно уничтожены» месяцем ударов американской авиации. При этом он пообещал «бить их чрезвычайно сильно» еще две-три недели, но не уточнил, по каким ключевым целям собирается наносить удары.

Бывший чиновник администрации отметил, что большинство оставшихся военных объектов невозможно поразить без наземного вторжения, а запасы иранских баллистических ракет, по его словам, спрятаны в укрепленных бункерах. Чиновники предупреждают, что в таких условиях удары дают все меньший эффект, в то время как Иран, контролируя Ормузский пролив, зарабатывает на росте мировых цен на энергоносители.

Первый собеседник сравнил происходящее с израильской практикой периодических ударов по противникам на Ближнем Востоке, называемой «подстригать газон», и выразил опасение, что США могут годами наносить малоэффективные удары, оставляя Иран хозяином Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти.

В администрации США рассчитывают, что Тегеран в итоге пойдет на более широкие уступки по ядерной программе и вопросам безопасности, однако второй военный задался вопросом, как затем заставить Иран выполнить такие договоренности.

Трамп в соцсетях угрожал ударами по гражданской инфраструктуре Ирана, включая электростанции и объекты водоснабжения, если переговоры не ускорятся. Одновременно он подчеркивал, что американские удары не затрагивали иранские нефтяные объекты.

США могут усилить атаки в районе острова Харк, главного нефтяного экспортного узла Ирана, не разрушая саму инфраструктуру, однако установление контроля над этим районом, как считают военные, потребует ввода наземных войск. Пентагон уже разместил на Ближнем Востоке десятки тысяч военнослужащих для возможной наземной операции, но Трамп не говорил о скором вторжении.

Наземные силы могут понадобиться и для захвата островов в Ормузском проливе, важных для разблокировки судоходства, но такой шаг, по оценке чиновников, вызовет серьезное сопротивление в Конгрессе.

Демократы уже после выступления Трампа заявили, что у администрации нет четких военных целей.

Ранее Трамп продлил мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля, заявив о якобы успешных переговорах с Тегераном.