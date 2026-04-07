  • Новость часаСША и Израиль атаковали иранский остров Харк
  Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана
    Axios: В администрации США Трамп – самый кровожадный
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Раскрыт мотив напавшего на учителя в Пермском крае школьника
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    Авиадвигатель ПД-8 успешно завершил испытания
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    17 комментариев
    7 апреля 2026, 13:55 • Справки

    Весенний призыв в армию 2026: с какого числа и до какого, призывной возраст и изменения

    Весенний призыв в армию 2026: с какого числа и до какого, призывной возраст и изменения
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    До середины лета 2026 года в России проходит весенний призыв на военную службу. Каковы особенности текущей призывной кампании, что следует делать призывнику в случае получения повестки, кому положены отсрочки от армии – и какая ответственность предусмотрена для тех, кто уклоняется от призыва?

    Сроки весеннего призыва в армию в 2026 году

    Весенний призыв в 2026 году стартует с 1 апреля и продолжается до 15 июля. Указ о проведении призыва подписан президентом Российской Федерации 29 декабря 2025 года (№ 998). Всего в 2026 году планируется призвать 261 тысячу срочников.

    Ключевое изменение 2026 года – упразднение деления на «весенний» и «осенний» призыв как самостоятельных периодов. С 1 января 2026 года медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий проводятся непрерывно, в течение всего календарного года. Отправка к местам прохождения военной службы при этом по-прежнему ограничена двумя сезонными периодами: апрель – июль и октябрь – декабрь.

    Для отдельных категорий граждан предусмотрены скорректированные сроки отправки:

    • работники сферы образования (педагогические работники): с 1 мая по 15 июля;

    • жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: с 1 мая по 15 июля (весенний период) и с 1 ноября по 31 декабря (осенний период);

    • работники сельского хозяйства: весной не призываются; отправляются на службу только осенью - с 15 октября по 31 декабря.

    На практике набор в большинстве регионов завершается до официальной даты окончания кампании – по мере выполнения военкоматами планового показателя.

    Призывной возраст и срок службы в армии в 2026 году

    Призыву на срочную военную службу в 2026 году подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе и не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. Верхняя граница призывного возраста была повышена с 27 до 30 лет в соответствии с законом, вступившим в силу 1 января 2024 года. Нижняя граница – 18 лет – осталась неизменной.

    Под весенний призыв в армию 2026 года подпадают лица, родившиеся с 1996 по 2008 год включительно.

    Срок военной службы по призыву в 2026 году составляет 12 месяцев (один год). Изменений в этом отношении не произошло. Министерство обороны официально подтвердило: срочников не направляют в зону проведения специальной военной операции и в новые регионы России. Призыв на срочную службу и мобилизация представляют собой разные правовые режимы.

    Порядок призыва: алгоритм действий для призывника

    Процедура призыва на военную службу в 2026 году включает следующие этапы:

    1. Получение повестки – в бумажном виде лично, по почте или через Реестр электронных повесток (считается врученной с момента размещения в реестре или появления в личном кабинете на портале «Госуслуги»).

    2. Явка в военный комиссариат – в течение 30 дней с даты размещения повестки в реестре.

    3. Медицинское освидетельствование – проводится непосредственно в военкомате; при необходимости назначается дополнительное обследование.

    4. Заседание призывной комиссии – выносит одно из решений: о призыве на военную службу, предоставлении отсрочки или освобождении от призыва. Решение может быть принято и в отсутствие призывника.

    5. Вручение предписания и отправка в войска – исключительно в периоды отправки (с 1 апреля по 15 июля весной и с 1 октября по 31 декабря осенью).

    Гражданин, утративший основание для отсрочки и не получивший повестку, обязан самостоятельно явиться в военкомат в течение двух недель с начала ближайшего периода отправки. Эта норма исключает возможность уклонения под предлогом «неполучения» вызова.

    Электронный реестр призывников: как работает система в 2026 году

    С 2025 года в России функционирует Единый цифровой реестр воинского учёта. Система содержит персональные данные всех граждан, поставленных на воинский учёт, и обновляется в режиме реального времени. Доступ к сведениям имеют как сотрудники военных комиссариатов, так и сами военнообязанные.

    Через реестр возможна первичная постановка на воинский учёт в дистанционном формате – без необходимости личного визита в военкомат при регистрации. Прохождение медицинского освидетельствования и психологического отбора по-прежнему осуществляется только очно.

    Электронная повестка, размещённая в реестре, считается врученной с даты публикации - вне зависимости от того, ознакомился с ней призывник или нет. С этого момента у гражданина есть 30 дней для явки в военкомат (ранее срок составлял 20 дней). Выписки из реестра воинского учёта выдаются в электронном виде.

    Следует учитывать: по позиции ряда военных адвокатов, электронная повестка в силу закона не может быть единственным способом вручения - она должна дублировать бумажный вариант. Правоприменительная практика по данному вопросу окончательно не сложилась.

    Отсрочка от призыва весной 2026 года

    Право на отсрочку от военной службы предоставляется следующим категориям граждан:

    • обучающиеся по очной форме в образовательных организациях – на период обучения;

    • студенты программ среднего профессионального образования – в установленных законом случаях;

    • граждане с заболеваниями, подпадающими под категорию «Г» (временно не годен) – как правило, на срок до шести месяцев с правом переосвидетельствования;

    • отцы двух и более детей, а также отцы ребёнка в возрасте до трёх лет;

    • опекуны несовершеннолетних братьев или сестёр при отсутствии других родственников;

    • депутаты и должностные лица, предусмотренные законодательством;

    • вынужденные переселенцы и лица, ходатайствующие о получении данного статуса – на период рассмотрения заявления;

    • сотрудники аккредитованных IT-компаний – при наличии профильного высшего образования и стажа работы в организации не менее 11 месяцев; перечень аккредитованных специальностей насчитывает около 75 направлений подготовки (постановление правительства № 1515 от 2 октября 2025 года расширило перечень и упростило процедуру для выпускников).

    Для оформления отсрочки сотрудников IT-компаний работодатель подаёт заявку через портал «Госуслуги» в установленные сроки. Рекомендуется заблаговременно уточнять актуальный список документов и порядок подачи, поскольку с 2026 года повестки и заседания комиссий могут проходить в любой месяц года.

    Кого не возьмут в армию: основания для освобождения от призыва

    Полное освобождение от воинской обязанности предусмотрено для:

    • граждан, признанных ограниченно годными к военной службе (категория «В») или не годными (категория «Д») по результатам медицинского освидетельствования;

    • лиц, прошедших военную службу в Российской Федерации или в другом государстве на основании международных договоров;

    • граждан, имеющих учёную степень кандидата или доктора наук;

    • близких родственников (сыновей и братьев) военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

    В армию также не подлежат призыву граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, находящиеся под следствием, или осуждённые условно.

    Штрафы и ограничения за уклонение от призыва

    Административная ответственность за нарушения воинского учёта существенно ужесточена с октября 2023 года. Действующие санкции:

    • неявка по повестке без уважительной причины – штраф от 10 000 до 30 000 рублей;

    • уклонение от медицинского обследования – штраф от 15 000 до 25 000 рублей;

    • непостановка на воинский учёт при смене места жительства – штраф от 10 000 до 20 000 рублей;

    • несообщение об изменении семейного положения, места работы или учёбы – штраф от 1 000 до 5 000 рублей;

    • выезд за рубеж на срок свыше шести месяцев без уведомления военкомата – штраф от 5 000 до 15 000 рублей;

    • порча или утрата военного билета – штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

    Помимо денежных взысканий, гражданину, не явившемуся по повестке в течение установленного срока, автоматически применяется комплекс ограничительных мер: запрет на выезд за пределы Российской Федерации, запрет на управление транспортным средством, невозможность получения кредитов и займов, запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также на регистрацию недвижимости. Ограничения снимаются в течение суток после явки в военкомат.

    При систематическом уклонении от призыва наступает уголовная ответственность по статье 328 УК РФ: штраф до 200 000 рублей или в размере дохода за 18 месяцев, принудительные работы до двух лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до двух лет. Уголовное преследование требует доказанного умысла; однократная неявка уклонением не квалифицируется.

    Изменения призыва в 2026 году: что нового

    Ключевые нормативные изменения, вступившие в силу к весне 2026 года:

    • круглогодичный призыв (закон № 412-ФЗ от 4 ноября 2025 года): медицинские комиссии и заседания призывных комиссий проводятся с 1 января по 31 декабря;

    • срок явки по электронной повестке увеличен с 20 до 30 дней с даты размещения в реестре;

    • введена обязанность самостоятельной явки в военкомат при утрате основания для отсрочки - в течение двух недель с начала ближайшего периода отправки;

    • расширены основания для IT-отсрочки и упрощена процедура для выпускников (постановление правительства № 1515 от 2 октября 2025 года);

    • призывная комиссия вправе принять решение об отсрочке или освобождении от службы в отсутствие призывника.

    Призывной возраст (18–30 лет) и срок срочной военной службы (12 месяцев) в 2026 году не изменились.

    Введение круглогодичного призыва направлено на равномерное распределение нагрузки на военные комиссариаты и сокращение очередей в пиковые периоды отправки. Гражданин, проходящий медицинское освидетельствование в январе–марте, может быть включён в план отправки начиная с 1 апреля, не ожидая дополнительного вызова в военкомат.

    Главное
    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана

    Война в Иране продолжает отменять антироссийские санкции. Первыми так поступили США в отношении экспорта нефти из РФ, испугавшись роста цен. Теперь дошло до Европы: в парламент Швейцарии внесен законопроект, где речь идет об упразднении вообще всех ограничений, дублирующих санкции ЕС. Дело не только в нефти. Дело в принципе. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Весенний призыв в армию 2026: с какого числа и до какого, призывной возраст и изменения

      До середины лета 2026 года в России проходит весенний призыв на военную службу. Каковы особенности текущей призывной кампании, что следует делать призывнику в случае получения повестки, кому положены отсрочки от армии – и какая ответственность предусмотрена для тех, кто уклоняется от призыва?

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации