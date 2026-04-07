Весенний призыв в армию 2026: с какого числа и до какого, призывной возраст и изменения

Сроки весеннего призыва в армию в 2026 году

Весенний призыв в 2026 году стартует с 1 апреля и продолжается до 15 июля. Указ о проведении призыва подписан президентом Российской Федерации 29 декабря 2025 года (№ 998). Всего в 2026 году планируется призвать 261 тысячу срочников.

Ключевое изменение 2026 года – упразднение деления на «весенний» и «осенний» призыв как самостоятельных периодов. С 1 января 2026 года медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий проводятся непрерывно, в течение всего календарного года. Отправка к местам прохождения военной службы при этом по-прежнему ограничена двумя сезонными периодами: апрель – июль и октябрь – декабрь.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены скорректированные сроки отправки:

работники сферы образования (педагогические работники): с 1 мая по 15 июля;

жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: с 1 мая по 15 июля (весенний период) и с 1 ноября по 31 декабря (осенний период);

работники сельского хозяйства: весной не призываются; отправляются на службу только осенью - с 15 октября по 31 декабря.

На практике набор в большинстве регионов завершается до официальной даты окончания кампании – по мере выполнения военкоматами планового показателя.

Призывной возраст и срок службы в армии в 2026 году

Призыву на срочную военную службу в 2026 году подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе и не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. Верхняя граница призывного возраста была повышена с 27 до 30 лет в соответствии с законом, вступившим в силу 1 января 2024 года. Нижняя граница – 18 лет – осталась неизменной.

Под весенний призыв в армию 2026 года подпадают лица, родившиеся с 1996 по 2008 год включительно.

Срок военной службы по призыву в 2026 году составляет 12 месяцев (один год). Изменений в этом отношении не произошло. Министерство обороны официально подтвердило: срочников не направляют в зону проведения специальной военной операции и в новые регионы России. Призыв на срочную службу и мобилизация представляют собой разные правовые режимы.

Порядок призыва: алгоритм действий для призывника

Процедура призыва на военную службу в 2026 году включает следующие этапы:

Получение повестки – в бумажном виде лично, по почте или через Реестр электронных повесток (считается врученной с момента размещения в реестре или появления в личном кабинете на портале «Госуслуги»). Явка в военный комиссариат – в течение 30 дней с даты размещения повестки в реестре. Медицинское освидетельствование – проводится непосредственно в военкомате; при необходимости назначается дополнительное обследование. Заседание призывной комиссии – выносит одно из решений: о призыве на военную службу, предоставлении отсрочки или освобождении от призыва. Решение может быть принято и в отсутствие призывника. Вручение предписания и отправка в войска – исключительно в периоды отправки (с 1 апреля по 15 июля весной и с 1 октября по 31 декабря осенью).

Гражданин, утративший основание для отсрочки и не получивший повестку, обязан самостоятельно явиться в военкомат в течение двух недель с начала ближайшего периода отправки. Эта норма исключает возможность уклонения под предлогом «неполучения» вызова.

Электронный реестр призывников: как работает система в 2026 году

С 2025 года в России функционирует Единый цифровой реестр воинского учёта. Система содержит персональные данные всех граждан, поставленных на воинский учёт, и обновляется в режиме реального времени. Доступ к сведениям имеют как сотрудники военных комиссариатов, так и сами военнообязанные.

Через реестр возможна первичная постановка на воинский учёт в дистанционном формате – без необходимости личного визита в военкомат при регистрации. Прохождение медицинского освидетельствования и психологического отбора по-прежнему осуществляется только очно.

Электронная повестка, размещённая в реестре, считается врученной с даты публикации - вне зависимости от того, ознакомился с ней призывник или нет. С этого момента у гражданина есть 30 дней для явки в военкомат (ранее срок составлял 20 дней). Выписки из реестра воинского учёта выдаются в электронном виде.

Следует учитывать: по позиции ряда военных адвокатов, электронная повестка в силу закона не может быть единственным способом вручения - она должна дублировать бумажный вариант. Правоприменительная практика по данному вопросу окончательно не сложилась.

Отсрочка от призыва весной 2026 года

Право на отсрочку от военной службы предоставляется следующим категориям граждан:

обучающиеся по очной форме в образовательных организациях – на период обучения;

студенты программ среднего профессионального образования – в установленных законом случаях;

граждане с заболеваниями, подпадающими под категорию «Г» (временно не годен) – как правило, на срок до шести месяцев с правом переосвидетельствования;

отцы двух и более детей, а также отцы ребёнка в возрасте до трёх лет;

опекуны несовершеннолетних братьев или сестёр при отсутствии других родственников;

депутаты и должностные лица, предусмотренные законодательством;

вынужденные переселенцы и лица, ходатайствующие о получении данного статуса – на период рассмотрения заявления;

сотрудники аккредитованных IT-компаний – при наличии профильного высшего образования и стажа работы в организации не менее 11 месяцев; перечень аккредитованных специальностей насчитывает около 75 направлений подготовки (постановление правительства № 1515 от 2 октября 2025 года расширило перечень и упростило процедуру для выпускников).

Для оформления отсрочки сотрудников IT-компаний работодатель подаёт заявку через портал «Госуслуги» в установленные сроки. Рекомендуется заблаговременно уточнять актуальный список документов и порядок подачи, поскольку с 2026 года повестки и заседания комиссий могут проходить в любой месяц года.

Кого не возьмут в армию: основания для освобождения от призыва

Полное освобождение от воинской обязанности предусмотрено для:

граждан, признанных ограниченно годными к военной службе (категория «В») или не годными (категория «Д») по результатам медицинского освидетельствования;

лиц, прошедших военную службу в Российской Федерации или в другом государстве на основании международных договоров;

граждан, имеющих учёную степень кандидата или доктора наук;

близких родственников (сыновей и братьев) военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

В армию также не подлежат призыву граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, находящиеся под следствием, или осуждённые условно.

Штрафы и ограничения за уклонение от призыва

Административная ответственность за нарушения воинского учёта существенно ужесточена с октября 2023 года. Действующие санкции:

неявка по повестке без уважительной причины – штраф от 10 000 до 30 000 рублей;

уклонение от медицинского обследования – штраф от 15 000 до 25 000 рублей;

непостановка на воинский учёт при смене места жительства – штраф от 10 000 до 20 000 рублей;

несообщение об изменении семейного положения, места работы или учёбы – штраф от 1 000 до 5 000 рублей;

выезд за рубеж на срок свыше шести месяцев без уведомления военкомата – штраф от 5 000 до 15 000 рублей;

порча или утрата военного билета – штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Помимо денежных взысканий, гражданину, не явившемуся по повестке в течение установленного срока, автоматически применяется комплекс ограничительных мер: запрет на выезд за пределы Российской Федерации, запрет на управление транспортным средством, невозможность получения кредитов и займов, запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также на регистрацию недвижимости. Ограничения снимаются в течение суток после явки в военкомат.

При систематическом уклонении от призыва наступает уголовная ответственность по статье 328 УК РФ: штраф до 200 000 рублей или в размере дохода за 18 месяцев, принудительные работы до двух лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до двух лет. Уголовное преследование требует доказанного умысла; однократная неявка уклонением не квалифицируется.

Изменения призыва в 2026 году: что нового

Ключевые нормативные изменения, вступившие в силу к весне 2026 года:

круглогодичный призыв (закон № 412-ФЗ от 4 ноября 2025 года): медицинские комиссии и заседания призывных комиссий проводятся с 1 января по 31 декабря;

срок явки по электронной повестке увеличен с 20 до 30 дней с даты размещения в реестре;

введена обязанность самостоятельной явки в военкомат при утрате основания для отсрочки - в течение двух недель с начала ближайшего периода отправки;

расширены основания для IT-отсрочки и упрощена процедура для выпускников (постановление правительства № 1515 от 2 октября 2025 года);

призывная комиссия вправе принять решение об отсрочке или освобождении от службы в отсутствие призывника.

Призывной возраст (18–30 лет) и срок срочной военной службы (12 месяцев) в 2026 году не изменились.

Введение круглогодичного призыва направлено на равномерное распределение нагрузки на военные комиссариаты и сокращение очередей в пиковые периоды отправки. Гражданин, проходящий медицинское освидетельствование в январе–марте, может быть включён в план отправки начиная с 1 апреля, не ожидая дополнительного вызова в военкомат.