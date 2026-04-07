  США и Израиль атаковали иранский остров Харк
    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида
    Axios: В администрации США Трамп – самый кровожадный
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Раскрыт мотив напавшего на учителя в Пермском крае школьника
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    Авиадвигатель ПД-8 успешно завершил испытания
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    7 апреля 2026, 15:21 • Новости дня

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия по-прежнему готова предоставить площадку для проведения саммита между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

    Он напомнил, что ранее президент США предлагал провести мирный саммит в Будапеште, и Венгрия согласилась принять такое мероприятие, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Будапешт обсуждал с президентами США и России условия проведения встречи вплоть до деталей технической подготовки. Он заверил, что если обе страны сочтут нужным провести мирный саммит, Венгрия будет рада снова предоставить свою столицу для переговоров.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с Орбаном отметил, что Вашингтон продолжит участвовать в усилиях по урегулированию конфликта на Украине. «Мы собираемся продолжить участвовать в этом процессе», – заявил он.

    Вэнс добавил, что по его мнению, американский лидер и Орбан сделали для завершения конфликта больше, чем любой другой лидер, используя дипломатические методы и диалог с обеими сторонами.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.

    6 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общее число частных и многоквартирных домов, пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск, превысило 90, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

    По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.

    Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.

    Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    РЖД вновь объявили продажу небоскреба Moscow Towers в столице

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские железные дороги объявили о проведении торгов по продаже небоскреба Moscow Towers в «Москва-Сити» с начальной ценой 280 млрд рублей.

    Торги по продаже небоскреба Moscow Towers в кластере «Москва-Сити» назначены на 21 мая, передает ТАСС. Начальная стоимость составляет 280 млрд рублей, информация опубликована в разделе по реализации и аренде недвижимости на официальном сайте РЖД.

    В объявлении уточняется, что небоскреб состоит из двух башен высотой 286,9 метра (63 этажа), объединенных общим стилобатом. Здание введено в эксплуатацию в 2024 году. Прием документов от потенциальных покупателей завершится 8 мая в полдень по московскому времени.

    Площадь одного этажа здания составляет 7,2 тыс. кв. м, высота потолков – 3,9 метра. Офисная часть башен занимает около 1,8 тыс. кв. м на каждую башню с высотой потолков 4,2 метра.

    Апартаменты располагаются на площади 1,3 тыс. кв. м на башню, высота потолков здесь 3,9 метра. В здании предусмотрены технические этажи и эксплуатируемая кровля.

    Башни имеют собственный выход на станцию метро «Выставочная» на минус третьем этаже, внутренний переход в торгово-развлекательный центр «Афимолл» и выход на городскую площадь. Здание находится в пешей доступности от МЦК «Москва-Сити» и МЦД «Тестовская».

    Ранее Екатерина Кривошеева, заместитель главы холдинга, заявляла: «РЖД продадут офис в «Москва-Сити». Гендиректор Олег Белозеров отмечал, что внутрикорпоративные процедуры по продаже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЖД рассчитывает выручить более 200 млрд рублей от продажи площадей в небоскребе Moscow Towers.

    РЖД завершило сделку по приобретению 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити», отказавшись от прежних планов аренды и строительства на Рижском грузовом дворе.

    7 апреля 2026, 05:51 • Новости дня
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Tекст: Катерина Туманова

    С 6 апреля по всей стране стартует акция, в рамках которой россияне смогут обменять мелочь на банкноты или пополнить счет, напомнили в Центробанке.

    В ЦБ сообщили, что в «Монетной неделе» примут участие более 16 тыс. торговых точек и 4 тыс. подразделений банков по всей стране.

    «В эти дни можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги:  в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. При желании в банках будет возможно положить мелочь на свой счет», – сказано в Max-канале ЦБ.

    Условия акции и адреса участников представлены на сайте монетнаянеделя.рф.

    Акция «Монетная неделя» проводится с 2023 года и проходит почти во всех регионах России, включая Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую область. За это время в оборот вернули более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сообщалось, что акция «Монетная неделя» вернула в оборот монеты на 245 млн рублей. В марте ЦБ продолжил вывод копеек из оборота.

    6 апреля 2026, 19:45 • Новости дня
    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака Вооруженных сил Украины на объекты компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) является примером терроризма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что энергетическая инфраструктура становится одной из ключевых целей киевских властей для нанесения ущерба разным странам, передает ТАСС.

    «Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира», – сказала Захарова.

    Она также добавила, что «на Банковой хорошо знают методы террористов и действуют аналогично».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    6 апреля 2026, 16:21 • Новости дня
    В ФСИН сообщили о самоубийстве осужденного по делу о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осужденный к пожизненному заключению по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид в следственном изоляторе, сообщили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

    Как сообщили в ведомстве, сотрудниками были оперативно предприняты реанимационные действия, однако спасти мужчину не удалось, передает РБК.

    Инцидент был зафиксирован благодаря камерам видеонаблюдения. Имя погибшего не раскрывается в соответствии с законом о персональных данных.

    В марте Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненным срокам, а пособников, предоставивших террористам машину и квартиру, приговорили к срокам до 22 лет.

    7 апреля 2026, 00:10 • Новости дня
    В Москве произошел массовый сбой у операторов связи и банков

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в работе крупных операторов связи, государственных порталов и банковских сервисов, особенно это было заметно в крупных городах, что отразилось в данных портала Downdetector.

    Массовые жалобы на перебои с доступом к услугам были зафиксированы даже на сайтах Downdetector и «Сбой.рф» в Москве и нескольких регионах страны, сообщил M24.ru.

    Пользователи указывали на проблемы с операторами Т2 и «Ростелеком», при этом число обращений по «Ростелекому» достигло почти 1 600. Из Москвы поступило около 7% жалоб, из Московской области – 6%, из Самарской области – 14%, из Нижегородской – 3%, из Брянской – 2%. О сбоях в работе Т2 сообщили 25 человек.

    Кроме того, пользователи отметили трудности при работе с государственными порталами, включая «Госуслуги». Было зафиксировано более 100 обращений. Также отмечались жалобы на работу отдельных банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Ростелеком» сообщил о мощной DDoS-атаке на сеть вечером понедельника. Роскомнадзор сообщил о рекордном росте числа DDoS-атак на госресурсы. РКН сообщил о всплеске кибератак на Россию после сообщений о блокировке Telegram.


    6 апреля 2026, 17:29 • Новости дня
    Хинштейн анонсировал новые дела против коррупционеров в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал решение суда в отношении экс-главы региона Алексея Смирнова, назвав его «приговором масштабной коррупции», которая, по его словам, «цвела в регионе пышным цветом последние годы».

    В своем заявлении в Max он подчеркнул, что власти намерены «выжигать» коррупцию «каленым железом» и добавил, что сегодняшний приговор не является финальным этапом.

    Хинштейн сообщил, что следственные органы продолжают расследовать ряд уголовных дел, связанных с коррупцией в Курской области, по которым также проходит бывший губернатор Смирнов. По его словам, количество подобных дел будет расти, и региональное правительство со своей стороны будет всячески этому содействовать.

    Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима по делу о взятках. Прокуратура запрашивала для него 15 лет колонии.

    7 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    Москва предложила убежище Мадуро
    Tекст: Вера Басилая

    В случае поступления обращения Москва обещает тщательно рассмотреть вопрос о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам Мелика- Багдасарова, запросов о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро не проходило, передает ТАСС.

    «Думаю, если бы такое обращение поступило, то было бы внимательно рассмотрено российской стороной», – отметил посол.

    Мелик-Багдасаров подчеркнул, что позиция Москвы остается прежней: власти России считают похищение Мадуро нарушением международного права. По словам дипломата, президент Венесуэлы и его супруга должны быть освобождены, поскольку Вашингтон похитил Мадуро в результате вооруженной агрессии.

    Ранее вопрос о возможном предоставлении убежища Мадуро возник в связи с обсуждением его судьбы, если США освободят его из заключения.

    Судья Элвин Хеллерстайн в США отказался прекращать уголовное дело против Мадуро и его супруги, несмотря на блокировку доступа к государственным средствам для их адвокатов.

    Москва призвала США освободить Николаса Мадуро и его супругу.

    Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил о нормальных условиях содержания Мадуро в американской тюрьме и о его намерении стоять до конца.

    6 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    Tекст: Денис Тельманов

    В Башкирии родители выбрали для своей новорожденной дочери имя Россия, выразив надежду на ее силу и независимость.

    Многодетная семья из Башкирии назвала свою новорожденную дочь Россией, передает РИА «Новости». Девочка появилась на свет 27 марта 2026 года в Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы. Семья Евдокимовых уже воспитывает двоих детей – Ростислава и Радиславу.

    По словам мамы, «мы решили назвать её Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и её имя».

    Дома родители планируют ласково звать дочь Росей или Росинкой.

    Юлия Евдокимова также подчеркнула, что верит в силу имени: по её словам, оно даёт человеку уверенность и помогает раскрывать лучшие качества. Она поблагодарила врачей центра за профессионализм и заботу, отметив, что благодаря им всё прошло благополучно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году.

    7 апреля 2026, 04:04 • Новости дня
    Баканов рассказал о создании малогабаритного реактора для Луны

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к совместной разработке малогабаритного атомного реактора для работы на поверхности Луны, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По его словам, проект реализуется в тесном сотрудничестве с Курчатовским институтом, а также с ведущими специалистами Росатома и Роскосмоса.

    «Именно с Курчатовским институтом, с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, с Росатомом, со структурами Росатома этот проект реализуем», – рассказал он ТАСС.

    По словам Баканова, пока не все вопросы решены, но есть календарный график реализации.

    «Эти технологии уже есть, не в полной мере, может быть, отработаны для того, чтобы говорить о том, чтобы их запускать сегодня на Луну, но тем не менее в этом направлении мы с ними очень тесно работаем», – сказал глава Роскосмоса.

    Баканов добавил, что реактор разрабатывается с учетом специфики эксплуатации на поверхности Луны, где потребуется автономный и надежный источник энергии для будущих миссий и станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов сообщал, что работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением участия России в программе МКС как минимум до 2028 года. Первый модуль РОС запустят в 2028 году. Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    6 апреля 2026, 23:42 • Новости дня
    «Ростелеком» сообщил о мощной DDoS-атаке на сеть вечером понедельника

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате кибератаки на сеть «Ростелекома» вечером 6 апреля часть пользователей столкнулась с перебоями доступа к интернет-ресурсам, рассказали в компании, добавив, что атаку удалось отразить, сеть работает исправно.

    Вечером 6 апреля зафиксировали мощную DDoS-атаку на сеть компании «Ростелеком». В ответ специалисты компании ввели фильтрацию входящего трафика, из-за чего некоторые интернет-ресурсы стали временно недоступны пользователям, рассказали РИА «Новости» в компании.

    «Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23.09 сеть передачи данных «Ростелекома» работает штатно», – заявили в «Ростелекоме».

    Вечером того же дня многие россияне массово жаловались на сбои в работе сервисов «Ростелекома». По данным сервиса Detector404, в течение часа было зафиксировано более 4,4 тыс. обращений о проблемах доступа к сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор сообщил о рекордном росте числа DDoS-атак на госресурсы. РКН сообщил о всплеске кибератак на Россию после сообщений о блокировке Telegram. «Ростелеком» ответил на слухи о «белых списках» для Wi-Fi.

    6 апреля 2026, 22:37 • Новости дня
    Косачев оценил высказывание Симоняна об условиях выхода Армении из ЕАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал некорректной позицию о выходе Армении из ЕАЭС при возможном повышении цен на российский газ.

    «Сама постановка вопроса в таком ключе выглядит некорректной. Ведь в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля президент России Владимир Путин дал четкую картину нынешней ситуации: «цены на энергоносители, цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1 тыс. кубов, а Россия продаёт газ Армении – 177,5 доллара за 1 тыс. кубов». Обращу внимание – без динамики, просто как констатацию факта», – написал Косачев в Max-канале.

    Сенатор добавил, что Армения сегодня получает значительные конкурентные преимущества благодаря нынешней стоимости российского газа на фоне мирового энергетического кризиса, вызванного действиями других стран.

    «Нынешняя цена на российский газ – это и мощный стимул для развития многих секторов экономики Армении, и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране», – отметил вице-спикер Совфедв.

    Косачев считает, что армянским политикам следовало бы признавать масштаб поддержки со стороны России, а не строить спекуляции на возможных изменениях ценовой политики.

    Напомним, Армения 4 апреля заявила о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС при росте цен на газ.Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ, по его словам Армения обрела независимость после того, как ОДКБ не выполнил свои обязательства по отношению к стране. Песков призвал к необходимости выбора Арменией между ЕАЭС и ЕС.

    6 апреля 2026, 19:02 • Новости дня
    Число погибших членов экипажа сухогруза в Азовском море выросло до трех

    Tекст: Валерия Городецкая

    На борту атакованного беспилотником вооруженных сил Украины сухогруза в Азовском море обнаружены два обгоревших тела членов экипажа.

    По данным оперативных служб, всего жертвами ЧП стали три человека, передает ТАСС.

    «На борту сухогруза обнаружены два обгоревших тела членов экипажа. Тело третьего погибшего экипаж смог забрать с собой», – приводит агентство слова собеседника.

    Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на сухогруз в Азовском море погибли два человека. Капитан сухогруза был госпитализирован, а все спасенные моряки оказались гражданами России.

    6 апреля 2026, 17:56 • Новости дня
    Суд арестовал соучастника нападения на Строгинском бульваре Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    Курьер, забравший деньги при разбойном нападении на Строгинском бульваре, был арестован судом и частично признал вину.

    Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 19-летнего фигуранта уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве. Молодой человек выполнял роль курьера в ходе совершения преступления, передает ТАСС.

    В пресс-службе столичного ГСУ СК России уточнили, что арестованный частично признал свою вину во время допроса.

    В сообщении отмечается: «По ходатайству следователей столичного СК еще одному фигуранту уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом преступлении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержан еще один фигурант дела о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве.

    Следственный комитет России объявил о задержании двух новых фигурантов по этому делу.

    В московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График отключения горячей воды в 2026 году: в Москве и регионах, как узнать по адресу

      Каждое лето по всей России проводятся плановые отключения горячей воды. Почему данная процедура необходима, в какие конкретно сроки в тех или иных регионах она проводится, как узнать эти сроки и подготовиться к отключению – и что делать, если горячую воду по графику в ваш дом не вернули?

    • Весенний призыв в армию 2026: с какого числа и до какого, призывной возраст и изменения

      До середины лета 2026 года в России проходит весенний призыв на военную службу. Каковы особенности текущей призывной кампании, что следует делать призывнику в случае получения повестки, кому положены отсрочки от армии – и какая ответственность предусмотрена для тех, кто уклоняется от призыва?

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

