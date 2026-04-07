График отключения горячей воды в 2026 году: в Москве и регионах, как узнать по адресу

Почему отключают горячую воду

Отключение горячего водоснабжения – техническая необходимость для обслуживания централизованной системы теплоснабжения. Летом коммунальные службы проводят полный комплекс профилактических работ: гидравлические испытания тепловых сетей, диагностику магистральных и разводящих труб общей протяжённостью свыше 16 тысяч километров, ремонт районных тепловых станций и центральных тепловых пунктов.

Гидравлические испытания выявляют ненадёжные участки трубопровода под давлением, превышающим рабочее. Обнаруженные дефекты вырезаются и завариваются. Провести эти работы без отключения водоснабжения у потребителей технически невозможно. Цель – обеспечить надёжную работу теплосети в осенне-зимний период.

Когда отключают горячую воду в 2026 году

В Москве плановые отключения проводятся с конца мая по конец августа. Конкретные даты для каждого дома определяются индивидуально в зависимости от района и участка теплосети. Именно поэтому у жителей соседних домов вода может отключаться в разные недели.

Информация о плановых отключениях 2026 года размещается на сайте МОЭК Онлайн и на портале mos.ru. Публикация графиков начинается в конце апреля – начале мая, до старта первых отключений.

Согласно установленным нормам, управляющая компания обязана уведомить жильцов о предстоящем отключении не позднее чем за 10 дней до его начала.

На какой срок отключают горячую воду

В Москве максимальная продолжительность планового отключения составляет 10 суток – не более 240 часов подряд. В графиках МОЭК время указывается точно: например, с 00:00 даты начала до 23:59 даты окончания.

До 2011 года срок отключения составлял 14 дней, а ещё раньше – 21 день. Сокращение до 10 суток стало возможным благодаря модернизации оборудования тепловых сетей.

В новых жилых кварталах с современными тепловыми пунктами отключение может занять меньше времени. В домах с устаревшими коммуникациями на замену оборудования, как правило, уходит весь отведённый срок.

Важно: точная дата, когда дадут воду после ремонта, указана в графике МОЭК. Включение производится в течение нескольких часов после завершения работ на конкретном участке сети.

График отключения горячей воды в Москве: как узнать по адресу

Проверить срок отключения для конкретного дома можно несколькими способами.

Портал mos.ru. Онлайн-сервис работает с 2018 года. Необходимо ввести точный адрес дома – система отобразит даты начала и окончания работ. За всё время сервисом воспользовались более 20 миллионов раз.

Сайт МОЭК Онлайн (online.moek.ru). Наиболее актуальный источник: данные на сторонних ресурсах могут отставать от официального.

Приложение «Моя Москва» (раздел «Услуги») или приложение «Госуслуги Москвы».

Уведомления на mos.ru. Через раздел «Профиль» – «Настройка подписок» – «ЖКУ» – «Отключение горячей воды» подключается push–оповещение или письмо на почту. Уведомление приходит за сутки до начала работ.

Управляющая компания. Данные УК доступны на сайте «Дома Москвы» по адресу объекта.

Отключения в Подмосковье и других регионах

В Московской области плановые работы проводятся в летний период. Максимальная продолжительность отключения – 14 суток согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». В новых микрорайонах со сетями нового поколения срок может быть существенно короче.

Для проверки графика по адресу в Подмосковье следует использовать «Карту ресурсообеспечения МКД» на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО или обратиться в местную ресурсоснабжающую организацию.

В других регионах России продолжительность плановых отключений устанавливается органами местного самоуправления. Согласно нормам СанПиН, она не может превышать 14 суток. Постановление Госстроя РФ № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» также не рекомендует проводить ремонтные работы, связанные с прекращением горячего водоснабжения, более двух недель.

В городах с независимыми (закрытыми) системами теплоснабжения отключения менее продолжительны: такие системы не требуют синхронных испытаний на протяжённых магистралях.

В каких домах не отключают или отключают на меньший срок

Дома с автономными системами теплоснабжения (индивидуальными или крышными котельными) технически не зависят от плановых отключений МОЭК: горячая вода подаётся непрерывно, а профилактические работы проводятся без отключения потребителей.

Дома с современными тепловыми пунктами и трубопроводами нового поколения – отключение сокращается до минимально необходимого технологического времени. Дома с устаревшей инфраструктурой – отключение занимает, как правило, весь отведённый нормативный срок.

Надо ли платить за период отключения

Порядок оплаты во время плановых отключений регулируется постановлением Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах».

При наличии счётчика. Плата начисляется по фактически потреблённым кубометрам. Поскольку во время отключения расход отсутствует, начисления за этот период равны нулю. Рекомендуется перекрыть вентиль горячей воды на время ремонта.

При отсутствии счётчика. Плата начисляется по нормативу, и за период отключения должен быть произведён перерасчёт. С 2026 года для абонентов без исправного индивидуального прибора учёта горячей воды плата начисляется с повышающим коэффициентом 3 (тройной норматив) вместо прежних 1,5, что существенно увеличивает итоговую сумму в квитанции. Это касается случаев, когда техническая возможность установки прибора есть, но он не установлен, сломан или истёк срок поверки.

При плановом отключении требовать перерасчёта не нужно: управляющая компания обязана учесть период ремонта при расчёте по нормативу самостоятельно.

Если после возобновления подачи температура горячей воды оказывается ниже нормативного минимума – 60°C – плата за подогрев пересчитывается. За каждый час подачи воды с температурой ниже 40°C начисление производится по тарифу холодного водоснабжения.

Что делать, если плату начислили за период отключения

При обнаружении начислений за горячую воду, приходящихся на период планового отключения:

Сверить даты отключения в графике МОЭК или на mos.ru с данными квитанции. Направить в управляющую компанию письменное заявление о перерасчёте с указанием адреса и периода отсутствия услуги. При отказе или отсутствии ответа – подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию города или региона.

По закону при внеплановом отключении за каждый час превышения допустимого перерыва размер платы снижается на 0,15% от месячной платы.

Что делать, если воду не включили в срок

Если плановое отключение по графику завершилось, а горячая вода не появилась:

Уточнить статус работ на сайте МОЭК Онлайн. Позвонить на горячую линию МОЭК: +7 (495) 539–59–59. Обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Подать заявку через mos.ru.

При внеплановом отключении нормативы: авария на тупиковой сети – не более 24 часов; в прочих случаях – не более 8 часов в месяц суммарно, из них не более 4 часов подряд. Превышение этих сроков даёт право на перерасчёт платы.

Как подготовиться к отключению

Заранее узнать точные даты по своему адресу на mos.ru или сайте МОЭК – информация появляется в апреле–мае.

Настроить уведомления на mos.ru: оповещение придёт за сутки до отключения.

Перекрыть вентиль горячей воды на период отключения.

Рассмотреть установку накопительного бойлера или проточного водонагревателя – это исключает зависимость от плановых отключений.

Если счётчика горячей воды нет – рекомендуется его установить: с 2026 года плата без счётчика начисляется с повышающим коэффициентом 3.

Контакты специальных служб

Горячая линия МОЭК: +7 (495) 539–59–59 (круглосуточно).

Единый диспетчерский центр Москвы: +7 (495) 539–53–53.

Справочная служба Правительства Москвы: +7 (495) 777–77–77.

Горячая линия по вопросам приборов учёта воды: +7 (495) 539–25–25.

Портал mos.ru: раздел «Дом и двор» – «График отключения горячей воды».

Сайт МОЭК Онлайн: online.moek.ru.

При необоснованных начислениях или отказе в перерасчёте следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию города Москвы или в федеральную службу Роспотребнадзора.