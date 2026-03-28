Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.2 комментария
Удары Израиля по Ливану унесли жизни пости 1,2 тыс. человек
Со 2 марта в Ливане при ударах Израиля погибли 1 189 человек
В Ливане продолжает расти число погибших от ударов израильской армии, за неполный месяц жертвами стали 1 189 человек и 3 427 ранены.
Министерство здравоохранения Ливана представило данные о последствиях израильских ударов, сообщает РИА «Новости».
В ведомстве заявили: «Общее число погибших в результате агрессии со 2 марта достигло 1 189 человек, а число раненых – 3 427».
Обострение ситуации началось в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение «Хезболла» возобновило ракетные обстрелы израильской территории на фоне роста напряженности в регионе.
В ответ Израиль нанес масштабные авиаудары по Ливану. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о высокой цене для Бейрута за сохранение боевого потенциала движения «Хезболла».