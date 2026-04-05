Мужчина пострадал при атаке ВСУ по частному дому в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

«Подлые удары украинских преступников, которые лишний раз доказали, что у них нет ничего святого. В православный праздник враг нанес удар по частному дому в селе Белица Беловского района. В результате атаки пострадал 56-летний местный житель», – написал он в своем официальном канале в Max.

По информации Хинштейна, у пострадавшего диагностировали множественные слепые осколочные ранения грудной клетки и колото-резаные раны лица. Мужчине оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего его доставили в Курскую областную больницу. Губернатор отметил, что врачи делают всё возможное для его спасения.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что в течение шести часов системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников в различных регионах России, включая Крым и территорию над Черным морем.

3 апреля Хинштейн сообщил, что в селе Карыж на территории Курской области в результате удара украинского дрона погиб местный 61-летний житель.

