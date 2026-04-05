Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Мужчина пострадал при атаке ВСУ по частному дому в Курской области
Мирный житель был ранен в результате удара Вооруженных сил Украины по частному дому в селе Белица Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Подлые удары украинских преступников, которые лишний раз доказали, что у них нет ничего святого. В православный праздник враг нанес удар по частному дому в селе Белица Беловского района. В результате атаки пострадал 56-летний местный житель», – написал он в своем официальном канале в Max.
По информации Хинштейна, у пострадавшего диагностировали множественные слепые осколочные ранения грудной клетки и колото-резаные раны лица. Мужчине оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего его доставили в Курскую областную больницу. Губернатор отметил, что врачи делают всё возможное для его спасения.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что в течение шести часов системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников в различных регионах России, включая Крым и территорию над Черным морем.
3 апреля Хинштейн сообщил, что в селе Карыж на территории Курской области в результате удара украинского дрона погиб местный 61-летний житель.