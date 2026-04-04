ОАЭИ: Рядом с АЭС «Бушер» упал снаряд, погиб сотрудник станции
В районе расположения иранской атомной электростанции «Бушер» произошел инцидент с падением снаряда, один охранник погиб, сообщают информагенства.
Снаряд упал в непосредственной близости от территории АЭС «Бушер», сообщает ТАСС со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). В результате происшествия погиб один из сотрудников охраны объекта, основные сооружения атомной станции не получили повреждений. Представители организации отметили, что ситуация находится под контролем, угрозы для населения и окружающей среды нет.
О происшествии стало известно утром, подробности инцидента выясняются. ОАЭИ подчеркнула, что работа станции продолжается в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Запорожской АЭС зафиксирована самая высокая за три года интенсивность атак со стороны ВСУ.
Россия запросила режим тишины от Израиля и США для эвакуации сотрудников с иранской АЭС «Бушер».