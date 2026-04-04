Polymarket раскритиковали за тотализатор на судьбу пропавшего в Иране пилота F–15
Онлайн-платформу прогнозов Polymarket обвинили в аморальности из–за ставок на судьбу пилота сбитого над Ираном истребителя F–15.
Как пишет New York Post, конгрессмен-демократ Сет Молтон, ветеран морской пехоты, раскритиковал сервис после того, как тот начал прием ставок на дату, когда США объявят об обнаружении пропавшего в Иране американского летчика. Большинство участников (около 63%) ставили на то, что спасение произойдет в субботу в ходе поисково–спасательной операций. «Это омерзительно. Его положение неизвестно. Это может быть ваш сосед, друг или член семьи. А люди ставят деньги на то, спасут или нет», – возмутился Молтон в сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
На фоне резкой реакции политика Polymarket оперативно удалил страницу с тотализатором, признав ее недопустимой. «Мы немедленно закрыли это пари, так как оно не соответствует нашим стандартам добросовестности. Оно не должно было быть опубликовано, и мы расследуем, как оно прошло внутренние фильтры», – заявила компания в официальном сообщении. При этом на платформе по–прежнему доступны сотни других пари, связанных с войной с Ираном, включая прогнозы о возможном вводе сухопутных войск США и сроках объявления перемирия.
Скандал разгорелся на фоне более широких претензий к Polymarket и другим площадкам прогнозов. Ранее демократы в Конгрессе уже упрекали сервис в том, что, по данным аналитиков, шесть подозрительных аккаунтов заработали около 1,2 млн долларов на ставках, связанных с ударами по Ирану, включая примерно 550 тыс. долл. прибыли на ставках на смерть аятоллы Али Хаменеи.
Сенатор Крис Мерфи пообещал внести законопроект, который запретит ставки на действия правительства, военные операции и другие контролируемые события. «Это американская коммерческая аморальность на стероидах. Люди не должны болеть за чью-то смерть только потому, что сделали на нее ставку», – заявил он.
Ранее онлайн-букмекер Polymarket закрыл прием ставок на вероятность ядерной войны.