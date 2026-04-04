Иран разрешил проход судов с гуманитарными грузами через Ормуз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы и правительство Ирана разрешили проход коммерческих судов с гуманитарными грузами через Ормузский пролив, передает ТАСС. Агентство Tasnim сообщает, что соответствующее распоряжение направлено руководству иранской организации портов и морского судоходства.

В документе отмечается, что разрешение касается судов, следующих в иранские порты или находящихся в акватории Оманского залива. «В связи с согласием правительства и вооружённых сил на проход кораблей, перевозящих гуманитарные грузы, в частности, базовые товары и корма для животных, через Ормузский пролив, просим дать указание обеспечить их проход согласно протоколам», – говорится в письме иранского чиновника.

При этом власти Ирана не уточнили, распространяется ли разрешение на выход судов других государств с гуманитарными грузами из Персидского залива через Ормузский пролив. Это решение может облегчить доставку гуманитарной помощи в регион, однако детали применения новых правил пока остаются неясными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».