Иран предупредил об угрозе уничтожения жизни в столицах Персидского залива

Глава МИД Ирана Аракчи: Атаки на АЭС «Бушер» опасны для стран Персидского залива

Tекст: Антон Антонов

Аракчи напомнил, что западные страны активно осуждали боевые действия возле Запорожской АЭС на Украине. «Израиль и США уже четыре раза бомбили АЭС «Бушер». Радиоактивные осадки уничтожат жизнь в столицах стран Персидского залива, не в Тегеране», – заявил Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России осудил ракетные удары по атомной электростанции «Бушер» в Иране.

В районе станции произошел инцидент с падением снаряда, в результате чего погиб один охранник. До этого Организация по атомной энергии Ирана сообщала об ударах 17, 24 и 27 марта.







