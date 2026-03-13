С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.12593 комментария
ЦАХАЛ сообщил о поражении более 200 целей в Иране за сутки
Израильская авиация за сутки атаковала более 200 объектов в Иране
Израильские военные за минувшие сутки атаковали пусковые установки ракет и системы ПВО, поразив более 200 целей в исламской республике, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об успешной операции против военных объектов Тегерана в западной и центральной частях страны, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули значительный масштаб проведенной атаки. «Более 200 целей в западном и центральном Иране были поражены за последние сутки», – говорится в сообщении Telegram-канала армии.
Согласно официальному пресс-релизу, авиация еврейского государства нанесла 20 крупномасштабных ударов. Среди уничтоженных объектов числятся пусковые установки баллистических ракет, различные системы противовоздушной обороны, а также места производства вооружений.
Обострение конфликта началось 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив приступили к бомбардировкам иранской территории, включая столицу. Поступали сведения о разрушениях и жертвах среди мирного населения, на что Тегеран ответил ударами по израильским землям и базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале масштабных ударов по иранской инфраструктуре в Тегеране. Ранее израильские военные поразили более 400 целей в западных и центральных районах исламской республики.