Десантники уничтожили стоянку техники ВСУ в Сумской области
Военнослужащие 56-го десантно-штурмового полка российской группировки войск «Север» ликвидировали стоянку грузовиков ВСУ в Сумской области с помощью FPV-дрона.
Бойцы уничтожили стоянку с грузовыми автомобилями ВСУ в Сумской области, рассказал начальник расчета FPV-дрона с позывным «Чехов», передает РИА «Новости».
«Во время дежурства нашему расчету удалось обнаружить стоянку с грузовой автомобильной техникой. Удалось уничтожить несколько автомобилей. В тот же день поймали еще один грузовик, который также был уничтожен», – сообщил он.
По словам «Чехова», операторы БПЛА подразделения круглосуточно ведут разведку. Они выявляют расположение военной техники и пехоты ВСУ, а также отслеживают маршруты их передвижения.
Ранее ВСУ на Красноармейском направлении попытались провести контратаку в тумане, но ее сорвали, атака завершилась уничтожением колонны бронетехники, в которой находились американский танк Abrams и БМП Bradley.