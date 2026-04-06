Десантники уничтожили стоянку техники ВСУ в Сумской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бойцы уничтожили стоянку с грузовыми автомобилями ВСУ в Сумской области, рассказал начальник расчета FPV-дрона с позывным «Чехов», передает РИА «Новости».

«Во время дежурства нашему расчету удалось обнаружить стоянку с грузовой автомобильной техникой. Удалось уничтожить несколько автомобилей. В тот же день поймали еще один грузовик, который также был уничтожен», – сообщил он.

По словам «Чехова», операторы БПЛА подразделения круглосуточно ведут разведку. Они выявляют расположение военной техники и пехоты ВСУ, а также отслеживают маршруты их передвижения.

Ранее ВСУ на Красноармейском направлении попытались провести контратаку в тумане, но ее сорвали, атака завершилась уничтожением колонны бронетехники, в которой находились американский танк Abrams и БМП Bradley.