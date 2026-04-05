Иранский беспилотник атаковал топливный резервуар Bapco в Бахрейне
Иранский беспилотник поразил один из топливных резервуаров бахрейнской нефтегазовой компании Bapco Energies, возникший в результате удара пожар потушен, говорится в заявлении корпорации, которое приводит Бахрейнское информационное агентство.
Иранский беспилотник атаковал топливный резервуар компании Bapco Energies в Бахрейне, передает ТАСС. По информации Бахрейнского информационного агентства, инцидент произошел утром в воскресенье. В результате атаки на территории нефтегазовой компании возник пожар, который удалось оперативно потушить.
В заявлении Bapco Energies отмечается: «[Атака] привела к пожару в одном из резервуаров, пострадавших нет. Возгорание было полностью ликвидировано, ситуация взята под контроль». Сейчас специалисты компании занимаются оценкой ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтеперерабатывающий завод Bapco Energies в Бахрейне после удара Ирана продолжил функционировать без перебоев, несмотря на локальное возгорание. Иранский КСИР в рамках 82-й волны операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по объектам США в регионе, в том числе по базе Шейх-Иса в Бахрейне с резервуарами с топливом. Корпус стражей исламской революции сообщил о разрушении в Бахрейне радиолокационной системы раннего предупреждения AR-327 в результате удара.