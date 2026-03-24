Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.2 комментария
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении более 3 тыс. объектов на территории Ирана
Военные еврейского государства в ходе операции «Рык льва» поразили свыше 3 тыс. объектов на всей территории Исламской Республики, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия обороны Израиля сообщила о масштабных атаках на объекты в Иране, передает РИА «Новости».
По заявлению пресс-службы, с начала вооруженного противостояния израильские силы поразили более 3 тыс. целей по всей территории страны.
«Силы ЦАХАЛ продолжают наносить удары по целям на территории Ирана: с начала операции «Рык льва» было уничтожено более 3 тыс.объектов», – говорится в официальном сообщении израильских военных.
Бомбардировки по иранским городам, включая столицу Тегеран, начались 28 февраля по инициативе США и Израиля. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения.
В ответ Иран наносит удары по израильским территориям, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока. Противостояние продолжается, обе стороны несут потери.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране.
ЦАХАЛ сообщил, что приступил к выполнению боевых задач по поражению правительственных объектов в Ширазе и Тебризе.