Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».13 комментариев
Нетаньяху выписали из больницы после операции на предстательной железе
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху успешно завершил восстановление после операции по удалению предстательной железы и покинул больницу, о чем сообщила канцелярия главы правительства.
Канцелярия Нетаньяху сообщила, что премьер покинул больницу после успешного завершения послеоперационного восстановления, передает ТАСС.
Ранее, 28 декабря, канцелярия израильского премьера объявила о необходимой операции по удалению предстательной железы, назначенной на 29 декабря, после того как у него была диагностирована инфекция мочевыводящих путей. Заболевание было вызвано доброкачественной гиперплазией предстательной железы, обнаруженной в ходе обследования в больнице «Хадасса». Антибиотики помогли справиться с инфекцией, но потребовалось хирургическое вмешательство.
На время проведения операции временные полномочия премьер-министра были переданы министру юстиции Яриву Левину.
В понедельник сообщалось, что Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению предстательной железы и сейчас находится в хорошем состоянии под наблюдением врачей в подземном защищенном отделении больницы.