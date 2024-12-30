Нетаньяху перенес операцию по удалению простаты

Нетаньяху вышел из наркоза после успешной операции по удалению простаты

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху успешно перенес хирургическое вмешательство, направленное на удаление простаты, и вышел из наркоза. Операция завершилась без осложнений, и премьер-министр находится в полном сознании.



После вмешательства Нетаньяху был переведен в подземное защищенное отделение больницы, где он проведет несколько дней под наблюдением врачей для полного восстановления.

Ранее сообщалось, что 28 декабря в канцелярии премьер-министра объявили о предстоящей операции, назначенной на 29 декабря. Это решение последовало после диагностики инфекции мочевыводящих путей, вызванной доброкачественной гиперплазией предстательной железы, обнаруженной в ходе обследования в больнице «Хадасса». Лечение антибиотиками помогло справиться с инфекцией, после чего была рекомендована операция.

На время проведения операции полномочия премьер-министра временно были переданы министру юстиции Израиля Яриву Левину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, король Британии Карл III начал курс лечения от рака после обнаружения заболевания во время операции на простате, а министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован в начале января из-за осложнений после диагностирования рака простаты, его прооперировали и затем выписали из больницы.