Готовивший теракт на концерте Тейлор Свифт боевик получил 15 лет
Австрийский суд отправил в тюрьму на 15 лет сторонника запрещенной в России террористической группировки ИГ, который планировал устроить масштабные взрывы на выступлении американской поп-звезды Тейлор Свифт в Вене в 2024 году.
«Двадцатиоднолетний исламист был приговорен к 15 годам тюрьмы за подготовку нападения на концерт Тейлор Свифт и создание террористической ячейки», – передает РИА «Новости» данные из материалов дела со ссылкой на агентство DPA.
Молодого человека признали виновным в подготовке атаки на стадионе Ernst Happel во время шоу певицы Тейлор Свифт в 2024 году. Второй фигурант расследования получил 12 лет колонии.
Как сообщает портал ORF, обвиняемый Беран А. признал вину почти по всем пунктам. При этом он категорически отверг связи с сообщником, готовившим взрывы в Мекке.
Напомним, выступления Тейлор Свифт в рамках масштабного тура Eras должны были состояться в августе 2024 года. Организатор Barracuda Music отменил три концерта после предупреждений спецслужб об угрозе безопасности. Тогда же в Тернице задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в организации несостоявшегося теракта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года подозреваемый в планировании теракта на концерте американской поп-звезды Тейлор Свифт в Вене признал свою вину. Немецкая федеральная прокуратура в июне 2025 года предъявила обвинения сирийцу, который планировал теракт.