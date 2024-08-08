Подозреваемый в организации теракта на концерте Свифт признал вину

Tекст: Кристина Цыцура

Молодой человек рассказал, что намеревался атаковать людей за пределами стадиона, а затем покончить с собой. В рамках уголовного дела были задержаны три человека, сообщили представители МВД и управления госразведки, передает ТАСС.

Как сообщил глава департамента МВД по общественной безопасности Франц Руф, 19-летний подозреваемый собирался совершить нападение на большую толпу во время концерта. Также стало известно, что в Тернице готовилась взрывчатка.

Информация о подготовке теракта поступила от иностранной разведывательной службы. Отмена концерта Тейлор Свифт в Австрии из-за угрозы теракта сыграла ключевую роль в предотвращении трагедии, отметил министр внутренних дел Герхард Карнер.

Министр подчеркнул, что концерты часто становятся целями террористов, напомнив о трагедии в «Крокус Сити Холле» под Москвой. Он добавил, что благодаря обмену информацией с зарубежными службами удалось предотвратить теракт в Вене.

Гендиректор общественной безопасности Франц Руф также сообщил, что у задержанного были обнаружены «химические вещества», которые могли быть использованы для производства взрывчатки.

Подозреваемый полностью признал вину, в настоящее время поиск других возможных сообщников не ведется.

Как отметил директор Управления государственной безопасности и разведки Омар Хайям-Пирхнер, злоумышленник планировал осуществить теракт при помощи взрывчатки и режущего оружия у концертной площадки. Ранее он присягнул на верность «Исламскому государству*» (ИГ, запрещено в России).

Свифт планировала выступить в Вене 8–10 августа, всего на три концерта были проданы 190 тыс. билетов.