Карл III посвятил Бекхэма в рыцари

Tекст: Ольга Иванова

Бывший капитан сборной Англии и звезда «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул из рук короля Карла III, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian. Торжественная церемония состоялась в Виндзорском замке во вторник, где Бекхэм и Карл III обменялись несколькими словами в доброжелательной атмосфере.

Дэвид Бекхэм рассказал, что был глубоко тронут этой новостью и не смог сдержать слез, когда впервые услышал о посвящении. «Это такой важный момент для нашей семьи. Я очень горжусь такой честью. Я вырос в очень скромной семье в Ист-Энде и всегда хотел стать профессиональным футболистом. И вот теперь я стою здесь, в Виндзорском замке, рядом с его величеством королем», – заявил Бекхэм. Он также с юмором отметил, что не будет против, если его дети начнут называть его «сэр папа».

Бекхэму 50 лет, его карьера охватывает выступления за ведущие клубы Европы и США: «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ПСЖ». Он шесть раз становился чемпионом Англии, выигрывал два Кубка страны и Лигу чемпионов с «МЮ». В «Реале» и «ПСЖ» пополнил свою коллекцию национальными трофеями, а в «Гэлакси» завоевал доминирование в MLS.

Сейчас Бекхэм является совладельцем клуба MLS «Интер Майами», продолжая активно участвовать в жизни мирового футбола и благотворительности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, музыканты группы ABBA удостоены ордена Васы решением короля Швеции Карла XVI Густава.