Дом Билана в Подмосковье выставлен на продажу за 250 млн рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Дом певца Димы Билана в коттеджном поселке «Монтевиль» на Новой Риге был выставлен на продажу за 250 млн рублей компанией NF GROUP, выступающей эксклюзивным консультантом объекта, передает РИА «Новости».

Площадь резиденции составляет 440 квадратных метров, дом выполнен в минималистичном стиле, продается с готовой дизайнерской отделкой. В доме предусмотрены четыре спальни, гостиная со вторым светом, две кухни, сауна и гараж на два автомобиля. Участок, на котором расположен дом, занимает более 16 соток.

Риелтор Диана Достовалова из Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) заявила, что продажа этого дома может состояться уже весной. «По нашим данным, дом в продаже с конца ноября (но все это время показы фактически не велись, пока певец переезжал). Вышел по цене 270 млн рублей. Сейчас с марта снизили до 250 млн рублей, и уже есть адекватные офферы. Думаю, он уйдет уже этой весной», – сказала Достовалова.

Она пояснила, что в сегменте элитной недвижимости на рынке мало готовых домов с отделкой и мебелью. По ее словам, дом Билана является качественным и ликвидным объектом, а наценки за имя продавца обычно не бывает. Ключевыми факторами для покупателя остаются локация, поселок, качество и удобство дома.

Причиной продажи стала покупка Биланом другого загородного дома: в феврале он приобрел в ипотеку новый коттедж в дальнем Подмосковье, после чего выставил на продажу два своих предыдущих дома, один из которых уже был реализован.

