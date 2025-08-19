Обвиняемая по делу о смерти Мэтью Перри признала вину в поставках кетамина

Последняя обвиняемая по делу о смерти актера Перри согласилась признать вину

Tекст: Мария Иванова

Последняя обвиняемая по делу о гибели актера Мэтью Перри, Жасвин Сангха, согласилась признать вину по пяти федеральным обвинениям, включая содержание помещения для хранения наркотиков и три эпизода распространения кетамина, сообщает ТАСС.

Минюст США уточняет, что один из эпизодов связан с продажей кетамина, повлекшей смерть человека.

Сангха, известная как «Королева кетамина», вместе с другим фигурантом дела передала помощнику Перри Кеннету Ивамасе 51 ампулу кетамина. Ивамаса неоднократно делал актеру инъекции наркотика, что, как считают следователи, привело к трагедии.

Женщине грозит до 45 лет лишения свободы: до 20 лет за хранение наркотиков, до десяти лет за каждый эпизод сбыта и до 15 лет – за эпизод, приведший к смерти. При обыске в ее доме найдены также метамфетамин, экстази, поддельный «Ксанакс», кокаин и 79 ампул кетамина.

Сангха, имеющая также гражданство Британии, содержится под стражей с августа 2023 года. Ожидается, что она официально признает вину в ближайшие недели.

Мэттью Перри, прославившийся ролью Чендлера Бинга в сериале «Друзья», скончался в Калифорнии 28 октября 2023 года. Экспертиза показала, что он проходил терапию кетамином более недели до смерти, однако обнаруженный в его организме препарат был получен не в медицинских целях. Ранее свою вину признали и другие фигуранты дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач из Лос-Анджелеса Сальвадор Пласенсия признал вину в незаконной выдаче кетамина актеру Мэттью Перри накануне его смерти.

Американский доктор Марк Чавес также признал себя виновным по одному из пунктов обвинений в незаконных поставках кетамина актеру.

Ранее по делу о смерти Перри задержали врача и нескольких наркодилеров.