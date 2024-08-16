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Врач и наркодилеры задержаны в США по делу о смерти Мэттью Перри
В США в рамках дела о смерти Мэттью Перри задержаны врач и несколько наркодилеров, которые, предположительно, поставляли актеру кетамин, сообщил портал TMZ.
Как сообщил TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, «задержан по меньшей мере один врач и несколько наркодилеров, которые помогли с... доставкой кетамина Перри», передает РИА «Новости».
У задержанных изъяли технику, чтобы выяснить, кто из них участвовал в передаче кетамина. Судя по переписке, которую вел Перри, актер обсуждал пути доставки и стоимость вещества.
TMZ указывает, что кетамином Перри под присмотром врачей лечился от депрессии и тревожного расстройства. Однако умер он через полторы недели после посещения им курса терапии. Обнаруженная в день смерти дозировка сопоставима с общей анестезией. Все это указывает на незаконное приобретение вещества.
ABC News сообщает, что задержали пять человек, двое из них – врачи. Отмечается, что медики изначально и были поставщиками кетамина, но позднее Перри по какой-то причине стал получать его из другого источника, возможно, из-за цены. Как сообщили телеканалу правоохранители, среди возможных дилеров была женщина, известная как «Кетаминовая королева Лос-Анджелеса».
Напомним, Мэттью Перри умер в октябре в американском штате Калифорния. Сначала сообщалось, что на месте смерти актера не были обнаружены наркотики (Перри страдал от наркотической зависимости, когда снимался в «Друзьях»). Однако позднее стало известно, что Перри утонул в джакузи в результате сильного воздействия кетамина.