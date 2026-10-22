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Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России
Глава AmCham Эйджи предсказал инвестиции США в дата-центры в России
Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
«Россия – это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций», – заявил Эйджи РИА «Новости».
Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут на охлаждение. В России, по его словам, есть и то и другое, а также большое количество кадров.
Эйджи добавил, что один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года. Они находятся в высокой степени готовности и не требуют отмены американских санкций.
«Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные – что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией», – сказал он.
На прошлой неделе спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия с другими странами через реализацию совместных проектов.
Кирилл Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития искусственного интеллекта.
В среду спецпредставитель сообщил об обсуждении Россией и США создания совместных дата-центров в сфере искусственного интеллекта.