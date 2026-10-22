Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России

Глава AmCham Эйджи предсказал инвестиции США в дата-центры в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Россия – это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций», – заявил Эйджи РИА «Новости».

Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут на охлаждение. В России, по его словам, есть и то и другое, а также большое количество кадров.

Эйджи добавил, что один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года. Они находятся в высокой степени готовности и не требуют отмены американских санкций.

«Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные – что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией», – сказал он.

На прошлой неделе спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия с другими странами через реализацию совместных проектов.

Кирилл Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития искусственного интеллекта.

В среду спецпредставитель сообщил об обсуждении Россией и США создания совместных дата-центров в сфере искусственного интеллекта.