Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Умер актер Мэттью Перри
Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
Известный по сериалу «Друзья» актер Мэттью Перри умер в американском штате Калифорния в возрасте 54 лет, сообщают СМИ.
Тело актера обнаружили в субботу в его доме. Как рассказал источник TMZ, Перри умер, когда находился в джакузи. По предварительным данным, речь идет о ненасильственной смерти. Подчеркивается, что на месте смерти актера не были обнаружены наркотики (Перри страдал от наркотической зависимости, когда снимался в «Друзьях»), передает ТАСС.
TMZ сообщает, что Перри, «вероятно, утонул», передает РИА «Новости».
Мэттью Перри снялся во множестве фильмов и сериалов, но наиболее известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», который транслировался NBC с 1994 года по 2004 год. Также популярность актеру принесло участие в комедии «Девять ярдов», в которой он снимался вместе с Брюсом Уиллисом. Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как «Золотой глобус» и «Эмми».