У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что ночью ему стало плохо, после чего его осмотрел профессор Алон Хершко, заведующий отделением внутренней медицины в больнице Хадасса Эйн-Керем. Медики пришли к выводу, что причиной недомогания стало именно пищевое отравление, передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается, что Нетаньяху прошел дополнительные обследования, после которых врачи оценили его состояние как хорошее. В настоящее время премьер получает внутривенное лечение из-за обезвоживания.

В канцелярии добавили: «По указанию его врачей премьер-министр будет отдыхать дома в течение следующих трех дней и будет управлять государственными делами оттуда». Ожидается, что на этот период Нетаньяху останется в изоляции, но продолжит работу дистанционно.

Напомним, в марте прошлого года премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по лечению грыжи.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху установили кардиостимулятор. СМИ указали, что операция по его установке прошла успешно и без осложнений.