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У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника
У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху диагностировано воспаление кишечника после употребления испорченной пищи, сообщает его канцелярия.
Отмечается, что ночью ему стало плохо, после чего его осмотрел профессор Алон Хершко, заведующий отделением внутренней медицины в больнице Хадасса Эйн-Керем. Медики пришли к выводу, что причиной недомогания стало именно пищевое отравление, передает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что Нетаньяху прошел дополнительные обследования, после которых врачи оценили его состояние как хорошее. В настоящее время премьер получает внутривенное лечение из-за обезвоживания.
В канцелярии добавили: «По указанию его врачей премьер-министр будет отдыхать дома в течение следующих трех дней и будет управлять государственными делами оттуда». Ожидается, что на этот период Нетаньяху останется в изоляции, но продолжит работу дистанционно.
Напомним, в марте прошлого года премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по лечению грыжи.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху установили кардиостимулятор. СМИ указали, что операция по его установке прошла успешно и без осложнений.